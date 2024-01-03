İstinaf mahkemesi hakimi hayatını kaybetti

Vefat haberinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X hesabından baş saşğlığı mesajı yayınladı: "Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Üyesi Hakim Hakan Koçer'in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve adalet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net