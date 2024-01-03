Tunceli'de kontrolden çıkan araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma devrildi. Yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 13:47, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 13:49
Şerif E'nin kullandığı hafif ticari araç, Mazgirt-Karakoçan kara yolu Akdüven köyü mevkiinde, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları incelemede, araçta bulunan Gönül E'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan sürücü ise ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.