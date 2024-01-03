Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda 24 saat radar uygulaması başladı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırları içindeki yol güzergahında 24 saatlik radar uygulamasına başladı. Otoyolda belirlenen hız sınırlarını aşan sürücülere ceza kesilecek.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 14:08, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 14:10
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırları içindeki yol güzergahında 24 saatlik radar uygulamasına başladı. Otoyolda belirlenen hız sınırlarını aşan sürücülere ceza kesilecek.