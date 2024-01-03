İran'da bilanço ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
İran'da bilanço ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Kadın veliden, kadın öğretmen ve kadın kantinciye darp
Kadın veliden, kadın öğretmen ve kadın kantinciye darp
Yargıtay'dan Can Atalay kararı: AYM kararına uyulmayacak
Yargıtay'dan Can Atalay kararı: AYM kararına uyulmayacak
Hüda-Par seçim ittifakı için kararını verdi
Hüda-Par seçim ittifakı için kararını verdi
Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
Sahibinden.com'dan erişim sorununa ilişkin açıklama
Sahibinden.com'dan erişim sorununa ilişkin açıklama
Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandı
Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla kararlı mücadelemiz devam edecek
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla kararlı mücadelemiz devam edecek
2023-İSG/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
2023-İSG/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi
Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
Benzin ve motorine vergi zammı geliyor
Benzin ve motorine vergi zammı geliyor
Bir metrelik pusula yine kriz çıkaracak!
Bir metrelik pusula yine kriz çıkaracak!
İki ayda 1 milyon kişi borsada hesap kapattı
İki ayda 1 milyon kişi borsada hesap kapattı
Yeni müfredata göre öğrencilerin seçebileceği spor dalları
Yeni müfredata göre öğrencilerin seçebileceği spor dalları
Ege Akersoy'un darp ettiği apartman görevlisi İsmail Aydemir konuştu
Ege Akersoy'un darp ettiği apartman görevlisi İsmail Aydemir konuştu
Okul değil sanki atölye
Okul değil sanki atölye
Hablemitoğlu suikasti şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı
Hablemitoğlu suikasti şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına açıklama
'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına açıklama
Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı
Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı
Asgari ücret 6 günde 7 dolar eridi
Asgari ücret 6 günde 7 dolar eridi
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
2023'te en fazla ihracat yapılan sektörler
2023'te en fazla ihracat yapılan sektörler
İstanbul'da aralık ayının zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'da aralık ayının zam şampiyonu belli oldu
'Mayın avlama gemilerinin geçişine izin verildi' iddiasına yalanlama
'Mayın avlama gemilerinin geçişine izin verildi' iddiasına yalanlama
Seçime katılabilecek partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de
Seçime katılabilecek partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 ay boyunca ayda 600 sokak hayvanını toplayarak kısırlaştırma ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından alındıkları ortama bırakacak- Sincan ve Gölbaşı'ndaki geçici hayvan bakımevlerine teslim edilecek sahipsiz sokak hayvanlarının yakalanma süreci Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliğe göre yürütülecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 14:34, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 14:42
Yazdır
Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak

- Ankara'da 8 ay boyunca mücavir alanlarda toplatılacak 4 bin 800 sokak hayvanının, kısırlaştırma ve tedavi süreçlerinin ardından alındıkları ortama geri bırakılması için çalışma başlatıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülecek çalışma kapsamında, toplatılarak rehabilitasyon merkezlerine götürülecek sokak hayvanlarının, kısırlaştırma, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından alındıkları ortama bırakılması hedefleniyor.

Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, 8 ay boyunca yürütülecek çalışma ile aylık ortalama en fazla 600 hayvan yakalanacak. Nakledilecek sokak hayvanı sayısının toplamda 4 bin 800 olması planlanıyor.Hayvanların yakalanması ve nakli, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili yönetmeliğe göre yürütülecek.

Hayvanların yakalanması esnasında vatandaş tepkisi ile karşılaşıldığı durumlarda herhangi bir münakaşa ve tartışma içerisine girilmemesine dikkat edilecek.

Kısırlaştırılmamış ve küpe takılmamış sahipsiz hayvanları kapsayan çalışma sırasında yakalama, nakil, denetim, acil şikayetler ve idari işler için oluşturulacak 4 ayrı ekip içerisinde birer yakalama işçisi ile veteriner hekim yer alacak.

Sahipsiz hayvanların toplanmasında eldiven, maske, iş elbiseleri, havalı tabanca, enjektörler, sedatif ile anestezik ilaçlar, yakalama kıskacı, zincir, tasma ve kapanlar kullanılacak. Yakalanan hayvanlar, ABB'nin Sincan ve Gölbaşı ilçelerindeki geçici hayvan bakımevlerine teslim edilecek.

ABB, çalışmanın hayata geçirilmesi için 5 Ocak saat 11.00'de "Mücavir Alan Sınırları Dahilinde Sahipsiz Hayvanları Yakalama ve Nakil Hizmeti Alımı" ihalesi düzenleyecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber