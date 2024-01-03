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Sağlığınızın 'tam' olmasını istemez misiniz?

Kaynak : MN Medya
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Sağlığınızın 'tam' olmasını istemez misiniz?

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Sağlığınızın 'tam' olmasını istemez misiniz?
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Hastalandığımız ya da herhangi bir kaza durumuyla karşı karşıya kaldığımızda ortaya çıkan masrafları kontrol altında tutabilmek kişiler için ayrı bir bütçe gerektiriyor. Sağlık giderlerini minimum maliyetle veya ücretsiz olarak karşılayabilmek ise önemli bir avantaj.

Kişisel sağlıkta harcama artıyor

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kişisel sağlık giderlerinde önemli bir artış sözkonusu. Muayene, tahlil, ameliyat, fizik tedavi ve hastane giderleri, ilaç, sağlık malzemesi, gözlük ve lens alımları gibi, harcamalar olarak da tanımlanabilen bu giderlerin rasyonel bir şekilde karşılanması kaçınılmaz. Sadece kişisel bazda değil aile bazında da sağlık harcamalarının boyutu ve bütçedeki yeri ağırlaşan bir yük halini alabiliyor.

Ekonomik tablodan bağımsız değil

Sağlık harcamalarındaki artışın nedenleri arasında tıbbi teknoloji ve reçeteli ilaçlar, kronik hastalıklar ve nüfusun yaşlanması da yer alıyor. Fakat sağlık sistemi ve ekonomik sistem birbirinden bağımsız olmadığı için böyle bir tablo ortaya çıkıyor.

Genelden özele fark var mı?

Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmaya gayret gösteriliyor. Özel sağlık sigortasında SGK anlaşmalı olan hastane zorunluluğu olmadığı için tedavi masraflarını tamamen sigorta şirketi ödemekte. Tamamlayıcı sağlmık sigortasında ise SGK anlaşması olan tedavilerde belirli bir kısmını SGK öderken bu anlamda sigorta şirketinin ödeme yükümlülüğü Özel sigortaya göre daha az. Özel sağlık sigortasında muayene ve tedaviler fiyat limitleri ile sınırlı.

Tam avantajdan faydalanmak için adım atın!

Eğer 69 yaş ve altındaysanız ve SGK güvenceniz varsa Katılım Emeklilik'in Tam Katılım Sağlık Sigortası ile anlaşmalı özel hastanelerden fark ücreti ödemeden hizmet almanız da mümkün. Yatarak tedavilerinizde sınırsız, ayakta tedavilerinizde ise poliçenizde belirtilen hak kadar sigortanızdan yararlanabilmektesiniz. Yatarak tedavileriniz anlaşmalı kurumlarda limitsiz karşılanırken, yılda birer defa ek bir ücret ödemeden; Diş Bakım Paketi ve Check-Up hizmeti sunuluyor. 7/24 Ambulans ve Tıbbi Danışmanlık hizmetinin yanı sıra Katılım Sağlık ile faizsiz sigorta güvencesi kazınmış olmaktasınız. Türkiye geneli yaygın anlaşmalı kurumlardan yararlanma imkanı iyle birlikte sınırsız sağlık paketi ile online doktor, diyetisyen ve psikolog görüşmesi de söz konusu.

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