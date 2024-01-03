Mamak'ta en güçlü isim Dr. Metin Özaslan

TV100 canlı yayınına katılan Gazeteci Sinan Burhan CHP'nin Ankara Çankaya ve Mamak Belediye Başkanı adaylarını "Çok sağlam bir bilgi aldım" diyerek açıkladı.

TV100'de canlı olarak yayınlanan Taksim Meydanı programında CHP'nin Ankara Çankaya ve Mamak Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan "Çankaya'dan çok sağlam bir bilgi aldım." dedi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala Sinan Burhan'dan dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.'CHP'nin Mamak'ta en güçlü adayı Özaslan'

Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan TV100 canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Çankaya'dan çok sağlam bir bilgi aldım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çankaya adayının değişimcilerin adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Sayın Özgür Özel'i destekleyen Sercan Çığgın olacağını neredeyse ittifakla söyleniyor. CHP'nin en güçlü Mamak adayını da size söyleyeyim; Metin Özaslan Ankara Kulübü Başkanı." İfadelerini kullandı