CHP'den 28 Şubat davası hükümlüsü emekli generaller için 'af' talebi

TBMM'nin 'en'leri belli oldu
TBMM'nin 'en'leri belli oldu
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'Valilik onayı ile bazı ürünlere zam yapıldı' iddiaları yalanlandı
'Valilik onayı ile bazı ürünlere zam yapıldı' iddiaları yalanlandı
Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi
Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi
Aralık ayında marketlerdeki 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu
Aralık ayında marketlerdeki 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu
İran'da bilanço ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
İran'da bilanço ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
Kadın veliden, kadın öğretmen ve kadın kantinciye darp
Kadın veliden, kadın öğretmen ve kadın kantinciye darp
Yargıtay'dan Can Atalay kararı: AYM kararına uyulmayacak
Yargıtay'dan Can Atalay kararı: AYM kararına uyulmayacak
Hüda-Par seçim ittifakı için kararını verdi
Hüda-Par seçim ittifakı için kararını verdi
Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandı
Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla kararlı mücadelemiz devam edecek
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla kararlı mücadelemiz devam edecek
2023-İSG/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
2023-İSG/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi
Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
Benzin ve motorine vergi zammı geliyor
Benzin ve motorine vergi zammı geliyor
Bir metrelik pusula yine kriz çıkaracak!
Bir metrelik pusula yine kriz çıkaracak!
İki ayda 1 milyon kişi borsada hesap kapattı
İki ayda 1 milyon kişi borsada hesap kapattı
Yeni müfredata göre öğrencilerin seçebileceği spor dalları
Yeni müfredata göre öğrencilerin seçebileceği spor dalları
Ege Akersoy'un darp ettiği apartman görevlisi İsmail Aydemir konuştu
Ege Akersoy'un darp ettiği apartman görevlisi İsmail Aydemir konuştu
Okul değil sanki atölye
Okul değil sanki atölye
Hablemitoğlu suikasti şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı
Hablemitoğlu suikasti şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına açıklama
'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına açıklama
Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı
Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı
Asgari ücret 6 günde 7 dolar eridi
Asgari ücret 6 günde 7 dolar eridi
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
2023'te en fazla ihracat yapılan sektörler
2023'te en fazla ihracat yapılan sektörler
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP'den 28 Şubat davası hükümlüsü emekli generaller için 'af' talebi

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Yankı Bağcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28 Şubat davası hükümlüsü emekli generaller için "kocama, hastalık" sebebiyle af yetkisini kullanmasını istedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 18:45, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 18:36
Yazdır
CHP'den 28 Şubat davası hükümlüsü emekli generaller için 'af' talebi

Gökçen ve Bağcıoğlu, 28 Şubat davası hükümlülerinden emekli Orgeneral Fevzi Türkeri, emekli Korgeneral Yıldırım Türker ile emekli tümgeneraller Erol Özkasnak ve Cevat Temel Özkaynak'ı Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti.

Bağcıoğlu, ziyaretin adından yaptığı açıklamada, 28 Şubat davasında hüküm giyen emekli generallerin yıllarca terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirtti.

Emekli generallerin sağlık durumlarının cezaevinde kalmaya uygun olmadığını ifade eden Bağcıoğlu, "Kendilerini en çok rahatsız eden, FETÖ üyesi hakimler, savcılar, bilirkişi üyeleri ve Genelkurmay'daki uzantılarının dizayn ettiği bir dava, bir kumpas ile bu hale düşmeleri, hüküm giymeleri." dedi.Bağcıoğlu, Nisan 2023'te düzenlenen bir adli tıp raporunun, hala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını beklediğini söyleyerek, "Sağlık sorunu yaşayan ve başka örgütlere üye, gerçekten hak ettikleri cezayı almış hükümlülerin serbest bırakıldığı bir durumda, emekli askerlerimize bu muamelenin yapılması pek uygun değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ivedilikle bu masasında bekleyen raporu değerlendirmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Gökçen de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlendirmesi üzerine cezaevine geldiklerini belirterek, 28 Şubat davasında, iddianameyi yazan savcının FETÖ üyesi olduğunun ve bazı delillerin sonradan türetildiğinin ortaya çıktığını söyledi.

Dava sürecine ilişkin sorunlar olduğunu iddia eden Gökçen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde bekleyen adli tıp raporu, emekli askerlerin ilerlemiş yaşları ve hastalıklarından cezaevinde kalamayacaklarını ifade ediyor. Bu adli tıp raporunun, Cumhurbaşkanı tarafından derhal değerlendirilmesi gerekir. Yaşları ilerlediği için bu aciliyet arz ediyor. Anayasa'nın 104'üncü maddesinde Cumhurbaşkanının 'kocama, hastalık' sebebiyle af yetkisi var." dedi.

Gökçen, hüküm giymiş generallerin adli tıp raporu dikkate alınarak serbest bırakılmasını istedi.

- "Bunu Anayasa'ya karşı darbe olarak nitelendiriyoruz"

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili soruyu yanıtlayan Gökçe Gökçen, Atalay'ın, hukuki olarak derhal serbest bırakılması gerektiğini belirterek, "Bir de işin siyasi kısmı var. Can Atalay, Hatay halkının oylarıyla seçilmiş bir milletvekilidir, dokunulmazlıktan yararlanmaktadır. Can Atalay'ın serbest bırakılmadığı her dakika, Hatay halkına da hakarettir. Biz bunu Anayasa'ya karşı darbe olarak nitelendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber