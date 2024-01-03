Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mete Kalkavan'ın kendi isteğiyle hakemlik kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemlerimizden Mete Kalkavan kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.