TBMM'nin 'en'leri belli oldu
TBMM'nin 'en'leri belli oldu
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'Valilik onayı ile bazı ürünlere zam yapıldı' iddiaları yalanlandı
'Valilik onayı ile bazı ürünlere zam yapıldı' iddiaları yalanlandı
Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi
Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi
Aralık ayında marketlerdeki 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu
Aralık ayında marketlerdeki 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu
İran'da bilanço ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
İran'da bilanço ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
Kadın veliden, kadın öğretmen ve kadın kantinciye darp
Kadın veliden, kadın öğretmen ve kadın kantinciye darp
Yargıtay'dan Can Atalay kararı: AYM kararına uyulmayacak
Yargıtay'dan Can Atalay kararı: AYM kararına uyulmayacak
Hüda-Par seçim ittifakı için kararını verdi
Hüda-Par seçim ittifakı için kararını verdi
Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandı
Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla kararlı mücadelemiz devam edecek
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla kararlı mücadelemiz devam edecek
2023-İSG/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
2023-İSG/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi
Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
Benzin ve motorine vergi zammı geliyor
Benzin ve motorine vergi zammı geliyor
Bir metrelik pusula yine kriz çıkaracak!
Bir metrelik pusula yine kriz çıkaracak!
İki ayda 1 milyon kişi borsada hesap kapattı
İki ayda 1 milyon kişi borsada hesap kapattı
Yeni müfredata göre öğrencilerin seçebileceği spor dalları
Yeni müfredata göre öğrencilerin seçebileceği spor dalları
Ege Akersoy'un darp ettiği apartman görevlisi İsmail Aydemir konuştu
Ege Akersoy'un darp ettiği apartman görevlisi İsmail Aydemir konuştu
Okul değil sanki atölye
Okul değil sanki atölye
Hablemitoğlu suikasti şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı
Hablemitoğlu suikasti şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına açıklama
'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına açıklama
Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı
Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı
Asgari ücret 6 günde 7 dolar eridi
Asgari ücret 6 günde 7 dolar eridi
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
2023'te en fazla ihracat yapılan sektörler
2023'te en fazla ihracat yapılan sektörler
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

'Valilik onayı ile bazı ürünlere zam yapıldı' iddiaları yalanlandı

Gaziantep Valiliği, "Valilik onayı ile bazı ürünlere zam yapıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 20:32, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 20:33
Yazdır
'Valilik onayı ile bazı ürünlere zam yapıldı' iddiaları yalanlandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı internet sitelerinde "Valilikte Tarife Komisyon Toplantısı yapıldığı ve Valilik onayı ile bazı ürün fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldığına" dair haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62. Maddesi'nde fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır, tarifenin sunulmasından sonra 30 gün içinde (odaların bağlı bulundukları birlik tarafından) onaylanır veya reddedilir. Onaylanan fiyat tarifesi belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya 7 gün içerisinde bildirilir ve yürürlüğe girer. Söz konusu toplantı ilgili odalar arasında 2 Ocak 2024 Salı günü yapılmış ve basına yansıyan karar alınmıştır. Söz konusu zammın Valiliğimizin onayı ile yapıldığına dair haber yorumları gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni fiyat tarifelerinin uygulanmasına yönelik böyle bir usul bulunmamaktadır. Süreç, ilgili kanun gereği devam etmektedir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber