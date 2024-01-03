Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Olay, Büyük Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Sönmez, 55 YA 688 plakalı hafif ticari aracını park ederken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Sönmez'in kullandığı araç, park halindeki 3 araca zarar verdikten sonra duvara çarparak durdu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.