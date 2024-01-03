Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
Samsun'un Alaçam ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 20:43, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 21:26
Olay, Büyük Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Sönmez, 55 YA 688 plakalı hafif ticari aracını park ederken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Sönmez'in kullandığı araç, park halindeki 3 araca zarar verdikten sonra duvara çarparak durdu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.