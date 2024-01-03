CHP'de İzmir adayı belirsizliği sürüyor

CHP'de şu ana kadar 7'si büyükşehir, 353 seçim çevresinde belediye başkan adayları açıklandı. Ancak partinin İzmir adayı konusunda belirsizlik sürüyor.

İzmir için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden 40 kişilik bir heyet oluşturuldu. Heyet, bir hafta boyunca şehrin nabzını tuttu. Aday adaylarıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Şehir merkezinde ve ilçelerde anketlerle kamuoyu yoklaması yapıldı.

Heyetin rapor haline getirdiği çalışmaların Parti Meclisi toplantısında ele alınması bekleniyor. Ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanmasının ocak ayı sonuna bırakılacağı konuşuluyor. CHP'de 'İzmir' çıkmazı

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre İzmir için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da devrede.

İddialara göre İmamoğlu, adayın belirlenmesinde söz sahibi olmak istiyor. Bu durum ise "Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun aklındaki isimler farklı olabilir, bir çatışma durumu yaşanabilir" yorumlarına sebep oluyor.

Özel ve İmamoğlu arasında fikir ayrılığı mı var?

Parti kulislerinde sıkıntının sadece İzmir ile sınırlı olmadığı da öne sürülüyor. CHP'li kaynaklara göre; Özel ve İmamoğlu arasındaki anlaşmazlıklar hemen hemen bütün illerde yaşanıyor.

23 büyükşehirde adayların henüz belirlenemeyişinin sebebi olarak da Genel Merkez ve İstanbul arasındaki görüş ayrılıkları gösteriliyor.