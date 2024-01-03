Durak harici durmayan şoföre bıçaklı saldırı

Olay, Gemlik ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toplu taşıma aracında istediği yerde indirilmediğini öne süren yaşı küçük bir yolcu, otobüs şoförü İbrahim Soydan'ı (59) bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan yolcular korku yaşarken, sağlık ekipleri İbrahim Soydan'ı Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kimliği tespit edilen yaşı küçük zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.