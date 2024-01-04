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ABD'de siyahi Müslümanlara ait caminin imamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

New Jersey Eyalet Başsavcısı Matt Platkin, soruşturmanın ilerlemesi için bilgi paylaşacak herkese 25 bin dolar ödül verileceğini bildirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 07:25, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 07:26
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ABD'de siyahi Müslümanlara ait caminin imamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

ABD'nin New Jersey eyaletinde, Afro-Amerikan toplumuna ait caminin imamı Hassan Sharif, sabah namazı vaktinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Essex Bölge Savcısı Vekili Theodore N. Stephens II, bir çok yetkilinin katıldığı basın toplantısında, "Masjid Muhammad" imamı Sharif'in, sabah namazını kıldırmak için geldiği caminin otoparkında kimliği tespit edilemeyen silahlı saldırgan tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Stephens II, saldırganın Newark kentinde cemaati daha çok siyahi Müslümanlardan oluşan caminin yakınında Sharif'e birden fazla kurşun sıktığını, caminin hemen karşısında bulunan Rutgers Üniversitesi hastanesinde ameliyata alınan imamın tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı bilgisini paylaştı.Yetkililer, olayın nedenini henüz bilmediklerini, bununla birlikte, toplanan kanıtlara bakıldığında cinayetin "Müslüman karşıtı bir önyargı veya ülke içi terör suçuna işaret etmediğini" vurguladı.

- Bilgi veren herkese 25 bin dolar ödül verilecek

Basın açıklamasında konuşan Eyalet Başsavcısı Matt Platkin, "Bu failleri adalet önüne çıkaracak olsak da imam Sharif'i sevdiklerine ve toplumuna geri döndürmek için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu yara trajik bir şekilde hiçbir zaman tamamen iyileşmeyecek." dedi.

Platkin, yetkililerin Amerikalı bir imama aracının içindeyken silahıyla birden fazla ateş ederek ölümüne sebep olan zanlıyı adalet önüne çıkaracağını söyledi.

Bu cinayet haberinin Müslüman toplumunun korku ve endişesini artırdığını belirten Platkin, soruşturmanın ilerlemesi için bilgi paylaşacak herkese 25 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

Newark Kamu Güvenliği Direktörü Fritz Frage, Sharif'in beş yıldır aynı camide imamlık yaptığını ve Newark'ta dinler arası ittifak faaliyetlerine büyük ölçüde destek verdiğini kaydetti.

Öte yandan New Jersey Valisi Phil Murphy de saldırıyla ilgili açıklamasında, "Müslüman toplumunun önyargı olaylarının ve suçlarının artmasından endişe duyduğu bir dönemde, Müslüman toplumunu ve her inançtan insanı, özellikle de ibadethanelerin yakınındaki tüm sakinleri güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza dair güvence vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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