4 MİLGEM daha geliyor

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin, bir yıl aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan toplantısından önemli kararlar çıktı. Basına kapalı olarak yapılan toplantı, 2 saat sürdü. Türk savunma sanayiinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, askeri gemi projeleri kapsamında uçak gemisi tasarım aşaması, MİLGEM 9-10-11-12. gemilerinin (i sınıfı fırkateynler), açık deniz karakol gemilerinin, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni nesil mayın avlama gemisinin ve milli hücumbotun inşasına yönelik kararlar alındı.

İHA/SİHA'LARA TAKVİYE

Toplantıda, envanterdeki İHA/SİHA'lara yenilerinin eklenmesi, yeni kabiliyetler kazandırılması ve lojistik desteklenebilirliğinin sağlanmasına yönelik projeler görüşülerek karara bağlandı. Milli Muharip Uçak KAAN'ın gelecek dönem faaliyetleri, HÜRKUŞ uçaklarının ve GÖKBEY helikopterlerinin tedarikleri ile Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları'nın lojistik gereksinimlerinin görüşüldüğü ve gerekli kararların verildiği toplantıda, platform projelerinin yanı sıra yeni füze, radar, elektronik harp, haberleşme, muhtelif silah, mühimmat ve teçhizatlar, hava savunma sistemleri ile uydu ve uzay sistemleri gibi geniş bir yelpazede çok sayıda proje için karar alındı.TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ

Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız savunma sanayii için atılacak kritik adımlar bir kez daha vurgulanan toplantıda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yerli ve milli teknolojiler kullanılarak faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Reisi'ye başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı.

TERÖRE KARŞI ORTAK MÜCADELE

Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bugün yapılması planlanan Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.

Canberk Doğan