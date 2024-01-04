Mossad ajanlarını özel ekip sorguluyor

İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD adına casusluk faaliyeti yürüten, önceki gün MİT ve Emniyet İstihbarat tarafından yakalanan 34 şüphelinin sorgusu sürüyor. Türkiye'deki yabancı uyruklulara yönelik "takip, kaçırma ve suikast" planları yapan şüphelilerin sorgusu için özel ekip kuruldu. Arapça ve İngilizce bilen ekibin, daha önce de yakalanan ajanların sorgularına katılan uzman bir kadro olduğu öğrenildi.

TALİMAT YURT DIŞINDAN

Teknik ve fiziki takip sonucu bazı ajanların, İsrailli istihbarat yetkilisiyle yurt dışında bir araya geldikleri, burada talimat ve para alıp Türkiye'ye döndükleri ortaya çıktı. Bazı ajanların da birçok kez yurt dışına çıktığı tespit edildi.OPERASYONUN DEVAMI GELECEK

Gözaltındakiler arasında Suriyeli, Filistinli ve Türk vatandaşları da var.

Saha ajanlarının bazılarının para için bu işe girdiği, Filistin asıllı olan bazı isimlerin ise aileleriyle tehdit edildiği için ajanlık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerden bazılarının yakınlarının İsrail cezaevinde tutuldukları da öğrenildi. Güvenlik birimleri, bu gibi operasyonların süreceği, birçok istihbarat örgütünün takip edildiği bilgisini verdi.

Erdal Kılınç