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Yeni konutlar ekonomiyi canlandırdı

Deprem bölgesindeki esnaf, ekonomik canlılığın, kalıcı konut teslimatlarının ardından arttığını söylüyor. Perdeci Arda Hakverdi, perde satışlarında yeni konutların inşasından sonra artış başladığına dikkat çekti. Beyaz eşyacı Eren Karabulut da çamaşır, bulaşık makinesi ve elektrikli süpürgeye çok fazla talep olduğunu anlattı

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 07:59, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 07:46
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Yeni konutlar ekonomiyi canlandırdı

Hasar görmeyen binalardaki işyerlerini açan ya da konteynerlerde faaliyet yürüten esnafın gözü deprem bölgesinde teslimatları başlayacak kalıcı konutların şehirlere getireceği ekonomik canlılıkta. Yeni Şafak, deprem bölgesinde işbaşında bulunan esnafın nabzını tuttu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede binlerce esnaf da ciddi yara aldı. Bir yandan kalıcı konutların inşası sürerken, diğer taraftan esnaf, hasar görmeyen binalardaki işyerlerini açmaya başladı. Bölgede ticari faaliyetlerin yeniden başlaması için ilk adımda geçici iş yerleri kuruldu. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'da esnaf, devletin de sağladığı destek ile ticari faaliyetlerine başladı.

ÇARŞILAR AFETİN İZİNİ SİLECEK

Malatyalı esnaf konteyner çarşılarda ticari hayatı canlı tutmaya çalışıyor. Malatya ticaretinin kalbi olan Kuyumcular Çarşısı, Kayısı Pazarı, Bakırcılar Çarşısı ve Şire Pazarı'nda çalışmalar sürüyor. Esnafa göre bu çarşıların yeniden faaliyete başlaması Malatya'nın felaketi üzerinden atmasında büyük rol oynayacak. Şu an 203 dönüm üzerinde çalışma yapılıyor. Burada 600 konut ve 4 bin ticarethane olacak. Yaklaşık bir senede buradaki çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

KONUTLAR PERDE SATIŞINI ARTIRDI

Perde işiyle ilgilenen Arda Hakverdi, "Depremin ardından ev kalmadığı için perde satışları düştü ama yeni konutların inşası ile birlikte bir artış başladı. Malatya'nın yeniden eski canlılığını kavuşması için çarşının tamamen ayağa kaldırılması gerekiyor" dedi. Beyaz eşya satıcısı Eren Karabulut, "Depremzede vatandaşlarımız en çok çamaşır, bulaşık makinesi ve elektrikli süpürge tercih ediyor" diye konuştu. Şarküteri Mehmet Tetik, "Bu çarşıda aşağı yukarı 10 bin kişi çalışıyordu şimdi sadece 3 bin kişiyiz. Gidip geri dönenler ile ticari hayatı ayakta tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dükkanı yıkılana öncelik verilsin

Adıyaman'daki konteyner kentte kurulan dükkanlarda işlerine devam eden esnaf da TOKİ'nin dükkanı yıkılanlara öncelik vermesini istiyor. Esnaf İbrahim Halil Sürücü, "Konteyner kente yerleştikten sonra iş yerimi aldım. İleride de kalıcı marketimin bana teslim edilmesini isterim" diyor. Hatay'da özellikle organize sanayi bölgelerinde fabrikalar genişletiliyor. Hırdavatçı İdris Parlak, "TOKİ'ler yükseldikçe işler toparlanıyor" yorumunu yaptı.

Küçük esnaf için en uygun yer

Hatay'daki 3,5 kilometre uzunluğundaki Uzun Çarşı'da onarım çalışmaları sürerken birçok esnaf da işbaşı yaptı. Gülcan Duman, "Çarşımızın toparlanmasını istiyoruz. Birkaç esnaf ayakta" dedi. Hırdavatçı Reşit Bahar, "Depremin ardından burayı inşa ettiler. İş yerlerini buraya taşıdılar. Küçük bir esnaf mahallesi gibi oldu. Bu bloklarda her şey var" ifadelerini kullandı.

Merve Safa Akıntürk

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