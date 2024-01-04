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Köpek derdi de başıboş kaldı

Başıboş sokak köpeği terörünü bitirecek taslakta sona gelinirken; kısırlaştırma, veterinerlik hizmetleri, barınma ve beslenme maliyetinin milyarlarca lira tutacak olması göz korkutuyor. AK Parti kaynakları, bu maliyetin belediyeler ile bakanlar arasında bölüşülmesini istiyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 07:59, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 08:11
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Köpek derdi de başıboş kaldı

Türkiye Gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre: AK Parti'nin başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışmasında sona gelinirken, Türkiye'de sayıları milyonlarca olan sokak köpeklerinin kısırlaştırma, veterinerlik hizmetleri, barınma ve beslenmelerinin maliyetinin milyarlarca lirayı bulacağı belirtiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı tespitlere göre bir köpeğin devlete maliyeti 3 bin 200 lirayı bulacak.

KUDUZ RİSKİ OLAN ÜLKE

AK Parti kaynakları, başıboş köpeklerle ilgili bu maliyetin tek bir bakanlığa yüklenmesi yerine, belediyeler ve ilgili bakanlıklar arasında bölüştürülmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kısırlaştırmanın da tek başına çözüm olmayacağını belirten kurmaylar "Şu anda sokak hayvanlarının sadece yüzde 15'inin kısırlaştırıldığı düşünülüyor. Popülasyonlarının artmaması için en az yüzde 75'inin kısırlaştırılması şart. Bu da çok yüksek bir maliyet gerektiriyor. O sebeple çözüm üretirken, maliyetini de dikkate almak icap ediyor. Tek başına Tarım Bakanlığına bu işi yüklemek olmaz. Hem belediyeler hem de Çevre Bakanlığı elini taşın altına koymalı" değerlendirmesini yaptı. AK Parti kaynakları, ayrıca Dünya Sağlık Örgütünün Türkiye'yi kuduz konusunda 'Riskli Ülkeler' kategorisine aldığını hatırlattı. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği de (EKMUD), Sağlık Bakanlığı verilerine dayanarak sadece 2022 yılında Türkiye'de 250 bin 375 kuduz riskli temas durumu olduğunu açıklamıştı.UYUTMA DA GÜNDEMDE

Kısa süre içinde Meclis'e sunulması planlanan teklif ile 'Sahipsiz hayvan' tanımının kapsamı yeniden belirlenecek. Her belediye kendi sınırları içindeki sahipsiz köpekleri toplayacak ve kısırlaştıracak. Belediyenin internet sitesinde bu köpeklerin sahiplenilmesi için duyuru yapılacak. 30 veya 40 gün içinde sahiplenilmeyen hayvanlar, Tarım Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sorumluluğunda kurulacak büyük toplanma merkezlerine götürülecek. Tedavisi mümkün olmayacak derecede hasta olan köpeklere belli şartlarda uyutma işlemi de uygulanabilecek. Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyen kurumlar ile sahiplendiği hayvanını sokağa terk edenlere yönelik yeni yaptırımlar da gündeme gelecek.

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