Torbacı adliye katibi 9 yıl ceza aldı

Tutuklu sanıklardan T.E. ve F.D. 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis, etkinlik pişmanlıktan yararlanan Doğan ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahküm edildi. Dosyada örgütün uyuşturucu madde için 'Kokoreç' ismini kullandığı, kendi aralarındaki mesajlarda da uyuşturucu fotoğrafları ve fiyatları ile ilgili sohbetleri olduğu tespit edildi.

ŞİFRE: KOKOREÇ

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıkların birbirleri ile yaptıkları Whatsapp mesajları dosyaya girdi. Sanık F.D.'un M.D.'ye attığı mesajlarda, 'Kokoreçten 15 yeter bana' yazdığı belirtildi. TOLGA YANIK