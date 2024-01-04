Torbacı adliye katibi 9 yıl ceza aldı
2022 yılının Kasım ayında Konya'da bir depoda uyuşturucu madde satıldığı yönündeki ihbar neticesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Konya Adliyesi'nde görevli zabıt katibi M.D.'nin de aralarında olduğu şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi.
Tutuklu sanıklardan T.E. ve F.D. 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis, etkinlik pişmanlıktan yararlanan Doğan ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahküm edildi. Dosyada örgütün uyuşturucu madde için 'Kokoreç' ismini kullandığı, kendi aralarındaki mesajlarda da uyuşturucu fotoğrafları ve fiyatları ile ilgili sohbetleri olduğu tespit edildi.
ŞİFRE: KOKOREÇ
Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıkların birbirleri ile yaptıkları Whatsapp mesajları dosyaya girdi. Sanık F.D.'un M.D.'ye attığı mesajlarda, 'Kokoreçten 15 yeter bana' yazdığı belirtildi. TOLGA YANIK