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Torbacı adliye katibi 9 yıl ceza aldı

2022 yılının Kasım ayında Konya'da bir depoda uyuşturucu madde satıldığı yönündeki ihbar neticesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Konya Adliyesi'nde görevli zabıt katibi M.D.'nin de aralarında olduğu şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 09:30, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 09:32
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Torbacı adliye katibi 9 yıl ceza aldı

Tutuklu sanıklardan T.E. ve F.D. 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis, etkinlik pişmanlıktan yararlanan Doğan ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahküm edildi. Dosyada örgütün uyuşturucu madde için 'Kokoreç' ismini kullandığı, kendi aralarındaki mesajlarda da uyuşturucu fotoğrafları ve fiyatları ile ilgili sohbetleri olduğu tespit edildi.

ŞİFRE: KOKOREÇ

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıkların birbirleri ile yaptıkları Whatsapp mesajları dosyaya girdi. Sanık F.D.'un M.D.'ye attığı mesajlarda, 'Kokoreçten 15 yeter bana' yazdığı belirtildi. TOLGA YANIK

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