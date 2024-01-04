Çocuklarda 'süper enfeksiyon' tehlikesi

MİT PKK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi
MİT PKK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi
%0.99 Faizli Kredi, Yeni Yıla Özel!
%0.99 Faizli Kredi, Yeni Yıla Özel!
Sponsorlu İçerik
Seçmen listeleri askıya çıktı, 2 hafta sürecek
Seçmen listeleri askıya çıktı, 2 hafta sürecek
Emekliye ek zam olacak mı?
Emekliye ek zam olacak mı?
Akaryakıta dev zam: Benzin, motorin ve LPG'ye aynı anda geldi!
Akaryakıta dev zam: Benzin, motorin ve LPG'ye aynı anda geldi!
Bu virüs baba olmayı engelliyor
Bu virüs baba olmayı engelliyor
Hakan Fidan uyardı, 'Kızıldeniz'de ciddi savaş tehlikesi var'
Hakan Fidan uyardı, 'Kızıldeniz'de ciddi savaş tehlikesi var'
Köpek derdi de başıboş kaldı
Köpek derdi de başıboş kaldı
Mossad ajanlarını özel ekip sorguluyor
Mossad ajanlarını özel ekip sorguluyor
AK Parti'de belediye başkan adayları 7 ve 15 Ocak'ta açıklanacak
AK Parti'de belediye başkan adayları 7 ve 15 Ocak'ta açıklanacak
İran, terör saldırısındaki ölü sayısını 95 olarak güncelledi
İran, terör saldırısındaki ölü sayısını 95 olarak güncelledi
Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor
Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor
Vergi rekortmenleri listesinde 4 kadın mükellef yer aldı
Vergi rekortmenleri listesinde 4 kadın mükellef yer aldı
TBMM'nin 'en'leri belli oldu
TBMM'nin 'en'leri belli oldu
'Valilik onayı ile bazı ürünlere zam yapıldı' iddiaları yalanlandı
'Valilik onayı ile bazı ürünlere zam yapıldı' iddiaları yalanlandı
Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi
Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi
Aralık ayında marketlerdeki 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu
Aralık ayında marketlerdeki 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu
Kadın veliden, kadın öğretmen ve kadın kantinciye darp
Kadın veliden, kadın öğretmen ve kadın kantinciye darp
Yargıtay'dan Can Atalay kararı: AYM kararına uyulmayacak
Yargıtay'dan Can Atalay kararı: AYM kararına uyulmayacak
Hüda-Par seçim ittifakı için kararını verdi
Hüda-Par seçim ittifakı için kararını verdi
Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandı
Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla kararlı mücadelemiz devam edecek
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla kararlı mücadelemiz devam edecek
2023-İSG/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
2023-İSG/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi
Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
Benzin ve motorine vergi zammı geliyor
Benzin ve motorine vergi zammı geliyor
Bir metrelik pusula yine kriz çıkaracak!
Bir metrelik pusula yine kriz çıkaracak!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Çocuklarda 'süper enfeksiyon' tehlikesi

Hastanelerin çocuk acil bölümlerinde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Prof. Arıca, çocukları etkileyen ve süper enfeksiyon olarak nitelendirilen virüse karşı uyarılarda bulundu

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 09:33, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 09:35
Yazdır
Çocuklarda 'süper enfeksiyon' tehlikesi

Artan grip vakalarıyla birlikte çocuklarda "süper enfeksiyon" tehlikesi baş gösterdi. Salgın sürecini aratmayan bir yoğunlukla karşılaşan çocuk poliklinikleri sadece çocukları değil anne ve babaları da etkiliyor. SABAH'a konuşan Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, "Süper enfeksiyon, kış aylarında özellikle çocuklarda sıklıkla görülen nezle ve grip gibi mevsimsel hastalıkların başka virüslerle birleşerek salgın seviyesine yükselmesiyle oluşuyor. Özellikle son günlerde ülkemizde çocuk acillere başvuru sayısında artış var. Bunun en önemli nedenlerinden biri çocuklarda süper enfeksiyon olmasıdır. Sınıflarda çocukların hastalığı birbirine bulaştırması da vakaların artmasına neden oluyor. Çocuklarda özellikle yüksek ateş, öksürük gibi şikayetler varsa dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.

İYİLEŞMEDEN GÖNDERMEYİN

Arıca, "Virüs bulaşan çocuklar henüz iyileşmeden okula giderse, virüsün okul içinde hızla dolaşmasına neden olur. Oradan öğretmene ve topluma yayılmaktadır. Eğer bir çocukta enfeksiyon varsa en az 5 gün okula gitmemesi gerekiyor. 5 gün boyunca dinlenmeli, ilaçlarını kullanmalı, tamamen enfeksiyon taşıyıcılığı geçtikten sonra doktor kontrolünde okula gitmelidir" diye konuştu. HEKİM KONTROLÜ ÖNEMLİ

Hekim kontrolü olmadan antibiyotik kullanılmaması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Arıca, "Çocuklara bol sıvı takviyesi yapılması ve yüksek proteinli, düşük karbonhidrata sahip besinler verilmesini öneriyoruz. Okulda öğretmenlerin de sınıfların sık sık havalandırılmasını sağlaması gerekmektedir. Genelde süper enfeksiyonlar solunum yoluyla geçer. Ailelere önerimiz, çocukların ellerini sık sık sabunla yıkamalarını sağlamalarıdır" dedi.

HARUN SEKMEN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber