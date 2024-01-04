Seçmen listeleri askıya çıktı, 2 hafta sürecek

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Milyonlarca seçmen, belediye başkanları ve muhtarları seçmek için oy kullanmaya hazırlanırken; seçmen listeleri de bugün saat 08.00 itibariyle askıya çıktı.

17 Ocak'a kadar askıda kalacak

4-17 Ocak tarihleri arasında askıda kalacak listelerde, oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak, geçerli yerleşim yeri adresine sahip vatandaşlara, ait bilgiler yer alıyor. Askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK'nın internet adresinden kontrol edebilir.İtirazlar, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yapılacak. Düzeltme işlemi sonrasında, vatandaşlar dilerlerse İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurabilecekleri gibi İlçe Nüfus Müdürlüğü aracılığıyla da İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na belgelerini iletilebilecekler.