Alkollü araç kullanırken yakalandı, 'ben terörist miyim' dedi
Bursa'da uygulama yapan polis ekipleri, alkollü araç kullanan sürücüyü durdurdu. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü, "Ben terörist miyim? 5 yıl ehliyetimi almayın" diyerek kendini savundu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 09:43, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 09:43
Polis ekipleri, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetime takılan ve polisin alkol testi yapmak istediği kişi arka arkaya bahanelere başvurdu.
Dakikalarca polis ekiplerine dil döken sürücü, "Ben terörist miyim? Birini mi ezdim ? Ehliyetimi kaptırmıştım, 5 yıl ehliyetimi almayın" sözleriyle hem ekipleri ikna etmeye hem de kendini savunmaya çalıştı. Alkolmetreye üflemeyen sürücüye 18 bin lira ceza kesilirken, aracı da trafikten men edildi. Sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu.