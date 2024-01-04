Ankara'nın en hızlı büyüyen ilçesi Kahramankazan

SEGE kısaltmasıyla bilinen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bünyesinde yer alan Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları Ankara'nın en gelişmiş ilçeleri listesini yayınladı.

Buna göre Çankaya Ankara'nın en gelişmiş ilçesi oldu. Son 4 yılda Ankara'da en hızlı büyüyen ilçe olan Kahramankazan ise yıllardır 2.sınıf Belediye iken, ilk kez 1. Sınıf Belediye statüsü kazandı. Böylece Ankara'da 1. Sınıf Belediye sayısı Kahramankazan'ın da yükselişi ile 6 oldu.

Kahramankazan yükselişini neye borçlu

Kahramankazan'ın bu yükseliş ivmesinin altında pek çok parametre bulunmaktadır. İlçedeki sanayi yatırımları hamleleri bunların başında yer alıyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un "Yerli ve Milli Projelerin Kalbi" olarak değerlendirdiği ilçede, milli savunma sanayimizin önemli projeleri ve tesisleri yer almakta.

TUSAŞ

Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen havacılık ve uzay şirketleri arasındaki konumuyla özgün tasarım aşamasından yerli imkanlarla gerçeğe dönüştürülen TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesi, son yıllarda gelişirken, içinde bulunduğu habitatta da ciddi bir atılım ve büyümeye neden olmakta. Havacılık ve uzay alanındaki teknolojilerin hayat bulduğu bu 4 milyon metrekarelik yerleşkede gökyüzünün sınırlarını zorlayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii; Kahramankazan'ı geliştirirken, ilçenin büyümesine de katkı sunuyor.

Eylül 2023 itibariyle, 15.200 adet çalışanı ile dev bir tesis ve merkez olarak TUSAŞ'ın, Kahramankazan'ı geliştirmesi; Kahramankazan ilçesinin de bu önemli tesise ev sahipliği noktasında başarılı çözümleri, karşılıklı etkileşimi artırmakta.HAB

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB (HAB), Ankara'da TUSAŞ/TAI yerleşkelerinin yanında 730 hektar büyüklüğünde bir arazi üzerine kurulu şekilde çalışmalarına devam ederken, Kahramankazan'da istihdam ve büyüme noktasında önemli katkılar sunuyor.

BMC yeni Altay'ları Kahramankazan'da üretecek

BMC Savunma, Ankara Organize Sanayi Bölgesi'nde satın aldığı ve TUSAŞ'a komşu olan arsada; Kahramankazan tesislerinin inşaatına devam ediyor. Burayı bir savunma sanayi üretim kompleksi gibi değerlendirecek ve savunma ve havacılık ekosistemindeki paydaşlarıyla çok daha yakın ve etkili bir iletişim imkanına sahip olacak savunma sanayi firması BMC, 1 Milyon Mt2'lik alanda Türk savunma sanayisi için birbirinden önemli projelere imza atarken; Kahramankazan'ın savunma sanayiinin kalbi olma iddiasını da güçlendiriyor.

Tesis, inşaat aşamasında bile ilçenin istihdamına ve ekonomisine katkıda bulunuyor. Fabrika ve tüm tesislerin tamamlanmasının ardından, ilçenin sosyo-ekonomisinde önemli bir yeri olacak firmanın Kahramankazan'da oldukça kapsamlı bir test parkuru kurmayı düşündüğü de konuşulan bilgiler arasında.

Atak Helikopteri, Hürkuş, Hürjet, KAAN ve Altay Tankı Kahramankazan'daki fabrikalarda üretilmeye devam ederken; Kamuya bağlı savunma sanayii şirketlerinin büyük yatırımlarını Kahramankazan'da hayata geçirdiklerini vurgulayan Serhat Oğuz "Biz milli ve yerli projelerin merkez üssüyüz derken slogan atmıyoruz, gerçeği söylüyoruz. Atak Helikopteri burada üretiliyor, Hürkuş burada üretiliyor, Hürjet burada üretiliyor, KAAN burada üretiliyor, Altay Tankı burada üretiliyor" sözleriyle bu üretimlerin önemine atıfta bulunuyor.

Türkiye'nin en büyük gıda merkezi GİMAT Kahramankazan'da yerini alıyor

Sanayi ve yerli savunma alanlarında özel projelerin merkezi halini alan Kahramankazan, Türkiye için bir diğer önemli konu olan "gıda" üretim ve dağıtımı için de kilit bir noktada yerini alıyor.

Eski İstanbul otobanıyla yeni yol arasında kalan yaklaşık 2,5 Milyon Mt2lik bir alana yayılan alanda yeni bir GİMAT kurulumu için temel atıldı.

Proje alanında 1101 adet iş yeri için yer ayrılan bu büyük tesis için Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Dünya için kritik öneme haiz hale gelen gıda konusunda, Türkiye'nin en büyük tesislerinden birine ev sahipliği edecek olmak Kahramankazan için büyük bir kazanımdır. Üreten Belediyecilik şiarıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği "üreterek büyümek" hedefine doğru adımlarla yürümek bizim en büyük motivasyonumuz. Bu hedef doğrultusunda, Kahramankazan'ımıza ve milletimize hizmet edecek her projeye Belediye olarak desteğimiz sonsuz" ifadelerini kullandı.

İstihdam ve KOBİ rakamlarında gelişim

Kahramankazan'ı 1. sınıf ilçe statüsüne yükselten bir diğer önemli etkenin ise, bölgede kurulan yeni işletmelerin ve artış gösteren vergi mükellefi sayısının olduğu bilinmekte.

İlçenin vergi mükellefi sayısı 3150 iken son dört yılda gözlemlenen büyük atılımla, bu sayı 2 katını aşarak 7550'yi buldu ve gün geçtikçe de hızla artış göstermeye devam ediyor.

Ekonomik gelişimin bu kadar hızlı gözlemlendiği ilçenin 1. sınıf ilçe kategorisine yükselişinin ana sebepleri bu kalemler olarak görülmekte.

Bunların yanı sıra, ilçede genişleyen hacme cevap verecek tesislerin yapımı, merkezi hükümetin ve ilçe belediyesinin sosyal ve ekonomik hizmet ve projeleri; ilçedeki hızlı büyümeyi sağlıklı ve sürdürülebilir bir zemine oturtuyor.



Ankara'nın en gelişmiş ilçeleri

1.sınıf belediyeler

1- Çankaya

2- Yenimahalle

3- Etimesgut

4- Altındağ

5- Gölbaşı

6- Kahramankazan (yeni yükseldi)



2. sınıf belediyeler

7- Keçiören

8-Sincan

9- Mamak

10- Akyurt

11- Polatlı

12- Elmadağ

13- Pursaklar



3.sınıf belediyeler

14- Çubuk

15- Beypazarı

16- Şereflikoçhisar

17- Ayaş

18- Kızılcahamam

19- Nallıhan



4. sınıf belediyeler

20- Kalecik

21- Evren

22- Güdül

