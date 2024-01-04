Kahramanmaraş'taki ev yangınında baba ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.Baba Kazım Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan anne Meryem ile çocukları Çiğdem Ahsen, Ilgar ve Melike Köse (8) ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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