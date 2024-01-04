Dolar/TL 29,79 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,12 artışla 29,7706'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 29,7860'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 32,5880'den, sterlin/TL yüzde 0,1 primle 37,7950'den satılıyor.

Dün yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,3 artışla 102,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 102,3 seviyesinde bulunuyor.Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının faizlerin piyasa beklentilerinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini göstermesinin ardından varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimalinin hafta başında yüzde 85 seviyesinde olduğunu anımsatan analistler, bu ihtimalin tutanakların ardından yüzde 70'e gerilediğini belirtti.

Tutanakların yanı sıra Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip ediliyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonda ilerleme kaydedildiğini ancak daha fazla sıkılaşma olasılığının da devam ettiğini yineledi. Barkin, ABD ekonomisinde "yumuşak inişin" daha olası göründüğünü ancak kesin olmadığını kaydetti.

Öte yandan, dün ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede JOLTS açık iş sayısı geçen yıl kasımda 8 milyon 790 bine gerileyerek Mart 2021'den sonraki en düşük seviyeyi kaydetti.

Analistler, söz konusu verinin iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret ettiğini belirterek, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve yarın yayınlanacak istihdam raporu verilerinden alınacak sinyallerin de Fed'in gelecek dönem izleyeceği politikalara ilişkin ipucu verebileceğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamının yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101 puan seviyelerinin destek, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.