MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2023 dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 237'ye ulaştığını söyledi.Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 29 Aralık'ta düzenlenen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 24 hedefin başarıyla imha edildiğini aktardı.

Irak'ın kuzeyinde başarıyla icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu hakkında da bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Sağ ele geçirilen bir teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda Zap bölgesinde son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah sayısı olan 467 kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizat, yine arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağarada ise piyade ve keskin nişancı tüfekleri, makineli tüfek, bunlara ait çok sayıda mühimmat, el bombaları ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Aktürk, Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 717 teröristin etkisiz hale getirildiğini, değişik çaplarda 1887 silah ve 792 bin 545 mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. Bölgede 2 bin 582 mayın ve el yapımı patlayıcının tespit ve imha edildiği bilgisini paylaşan Aktürk, 849 mağara ve sığınağın da kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti.

Suriye'de, harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Aktürk, bilgilendirmesine şöyle devam etti:

"Son bir haftada 30 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 27 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 526'ya, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1529'a ulaşmıştır."

Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 118 kişinin yakalandığını, 2 bin 113 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi. Aktürk, "Böylece 2023 başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 758'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 209 bin 402 olmuştur." bilgisini verdi.

Aktürk, TSK'nın başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yaptığını, kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilenen insani ve adaletli tutumumun bugün de devam ettiğini belirten Aktürk, "İsrail'in işgali son bulmadan sorunun çözülemeyeceğini, egemen ve bağımsız Filistin devletinin bir an önce kurulması gerektiğini tekrar ifade ediyoruz." dedi.

Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da arttığını anlattı.

Tuğamiral Aktürk, bu çerçevede, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca "Mini Akıllı Mühimmat", "Elektronik Taarruz Sistemi MİLKAR" ve "Hisar-O Füzesi"nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen yerli ve milli savunma sanayisinin ulaştığı seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na katıldığını hatırlatan Aktürk, şöyle konuştu:

"Söz konusu toplantıda, askeri gemi projeleri kapsamında uçak gemisi tasarım aşaması, MİLGEM 9-10-11-12'nci gemileri, açık deniz karakol, yeni tip çıkarma ve yeni nesil mayın avlama gemileri ile milli hücumbotun inşası, envanterdeki İHA/SİHA'lara yenilerinin eklenmesi, yeni kabiliyetler kazandırılması ve lojistik desteklenebilirliğinin sağlanmasına yönelik projeler karara bağlanmıştır."

Aktürk, milli muharip uçak KAAN'ın gelecek dönem faaliyetleri, HÜRKUŞ uçaklarının ve GÖKBEY helikopterlerinin tedarikleri ile Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçaklarının lojistik gereksinimlerinin de konuşulduğunu belirterek, "Yeni füze, radar, elektronik harp, haberleşme, muhtelif silah, mühimmat ve teçhizatlar, hava savunma sistemleri ile uydu ve uzay sistemleri gibi geniş bir yelpazede çok sayıda proje için de karar alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, toplantıya katılan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İngiltere'nin Ukrayna'ya göndermek istediği mayın avlama gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişine izin verildiğine dair iddiaları yalanlayan kaynaklar, "Türkiye'nin, Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya gönderilen mayın avlama gemilerinin boğaz geçişine izin vererek Montrö'ye aykırı davrandığı iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verdi.

Kaynaklar, şöyle devam etti:

"Türkiye savaşın başından beri yaşanan durumu savaş olarak nitelendiren ve fiili tedbir alan ilk ülkedir. Bu doğrultuda Türkiye, 1936'dan itibaren hassasiyetle uyguladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Boğazlardan savaşan tarafların geçişini durdurmuştur. Bu kapsamda savaşın başından beri Boğazlardan savaşan tarafların bayraklarını taşıyan bir savaş gemisinin geçişine müsaade edilmemiştir. Aynı zamanda Türkiye savaşın başından itibaren tarafsız pozisyonunu muhafaza etmiştir. Bahse konu tarafsız pozisyonumuzu zedeleyecek iddiaları kesinlikle reddetmekteyiz."

Karadeniz'de başından beri kıyıdaş ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşamasından yana olunduğunu vurgulayan kaynaklar, "Mevcut güvenlik dengesinin 'bölgesel sahiplik ilkesi' çerçevesinde sürdürülmesi ve şu ana kadar tarafsız, adil ve itidalli şekilde uyguladığımız Montrö Sözleşmesi ile kurulan statükonun korunması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynaklar, bu kapsamda, bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde, mayın avlama gemilerinin MCM BLACKSEA şemsiyesi altında bir an önce seyir ve eğitimler yapmaya başlamasını sağlamak maksadıyla İstanbul'da 10-11 Ocak'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde Romanya ve Bulgaristan taraflarının katılımlarıyla MCM BLACK SEA imza töreni gerçekleştirileceğini aktardı.

Bir gazetecinin, Tuzla Piyade Okulunda yaşanan olayı anımsatarak sürecin tamamlanıp tamamlanmadığını sorması üzerine bakanlık kaynakları, "Adli soruşturma devam ediyor. Ocak ayı içerisinde de Yüksek Disiplin Kurulu kararını verecek." yanıtını verdi.

Bakanlık kaynakları, görevli personelin akıllı telefon kullanımına yönelik nasıl tedbir alınacağına ilişkin soru üzerine "Çalışmalarımız son aşamaya geldi, ama henüz bununla ilgili emri yayınlamadık. Özellikle operasyon bölgelerine yönelik ciddi tedbirler alınacak." dedi.

BEDELLİ ASKERLİK

Memur maaşlarına yapılan zamlar sonrası bedelli askerlik ücretine ilişkin son rakamın nasıl olacağıyla ilgili soru üzerine MSB kaynakları, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere bedelli askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. 2024 yılı ilk altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesinin yayımlanmasını müteakip yapılacaktır."