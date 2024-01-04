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Bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 12:18, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 12:19
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Bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin son rakamlar paylaşıldı.

Buna göre, son bir haftada 36 terörist, 2023 dahil 2 bin 237 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-Kilit operasyonlarında ise 717 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir haftada teröristler tarafından harekat bölgelerine 30 taciz atışı gerçekleştirildi. Bu saldırılara karşılık veren Mehmetçik, 27 teröristi etkisiz hale getirdi.

Böylece, 1 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 526'ya, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1529'a ulaştı.

TSK'nın 'Pençe'si Zap'taki terör yığınağına uzandı

Terör inlerine tek tek girmeyi sürdüren Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, sağ ele geçirilen bir teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirildi.

Yine, arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağarada ise piyade ve keskin nişancı tüfekleri, makineli tüfek, bunlara ait çok sayıda mühimmat, el bombaları ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi.

Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 717 terörist etkisiz hale getirilirken, değişik çaplarda toplam 1887 silah ve 792 bin 545 mühimmat ele geçirildi, 2 bin 582 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi, 849 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Türkiye'ye girmeye çalışan 118 şahıs yakalandı

Son bir haftada yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 118 şahıs yakalandı. 2 bin 113 şahsın da hududu geçmesi engellendi. 2023'te bu sayı toplam 13 bin 758 oldu.

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