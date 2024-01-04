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Mersin Büyükşehir Belediyesinde 667 işçinin işten çıkarılmasına soruşturma

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 667 işçinin sözleşmelerinin haksız yere feshedildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 12:21, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 12:22
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Mersin Büyükşehir Belediyesinde 667 işçinin işten çıkarılmasına soruşturma

Alınan bilgiye göre, 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Seçimi'nin ardından yapılan daire başkanları toplantısında, belediye ve şirketlerinde çalışan bazı işçilerin iş sözleşmelerinin feshedilmesi için ilgili birimlere "gizli" ibareli yazı gönderildiği öne sürüldü.

Talimat doğrultusunda 2019'dan itibaren 667 işçinin sözleşmelerinin haksız yere feshedildiği, bu personelin yerine çok sayıda kişinin işe alındığı iddiası üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma açıldı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğince 2021'de soruşturma izni verilmesinin ardından şüphelilerin yaptığı itirazlar, Danıştay 1. Dairesince 14 Mart 2023'te verilen kararla reddedildi.Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturmada, aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Genel Sekreter Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, başkan danışmanı ve eski genel sekreter vekili Hasan Gökbel, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halis Demir ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz'ın da olduğu görevdeki ve eski 24 bürokratın savunmaları alındı.

İşçilerin de ifadelerine başvurulan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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