Adalet Bakanı'ndan 'topril iddialarına' açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'na katıldı.

Bakan Tunç'un çalıştay sonrası konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Medeni Kanun'la ilgili uzun süredir böyle bir çalışma yapılmamıştı. Yargı Reformu sürecine de ışık tutacaktır.

Bakan Tunç, kamuda torpil iddialarına ilişkin yöneltilen soruya, "Bakan yardımcımızla ilgili basına intikal eden hususları biz de gördük. Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir." diyerek yanıt verdi.

Milletvekilleri, bakan yardımcıları ve bakanlara çeşitli talepler gelebileceğini söyleyen Bakan Tunç, "Bunların değerlendirmesini yapacak olan komisyonlardır. Referansları, başka talepleri olabilir. Bu talepler değerlendirilirken, ilgili komisyonlar kişinin liyakatine bakar. Bizim tek kriterimiz liyakattir." şeklinde konuştu.