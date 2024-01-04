AYM Üyesi Kenan Yaşar'dan Yargıtay'a gönderme

Yargıtay, AYM'nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği "hak ihlali" kararını ikinci kez tanımadı. Yargı krizi devam ederken AYM Üyesi Kenan Yaşar, X hesabından bir hikaye paylaştı.

Yaşar, paylaştığı hikayede fil-karınca örneği verdi ve şöyle yazdı:

"Karıncalar, fili çok kıskanır. 'O canlıysa biz de canlıyız, o büyükse biz de büyüğüz' derlermiş. Bir gün fil geçerken karıncalar filin sırtına atlamışlar. Fil silkinmiş, hepsi yere düşmüş, sadece biri kalmış. Yerdeki karıncalar, filin sırtındaki karınca için tempo tutmuşlar -Ez onu! Ez onu!"