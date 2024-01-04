AYM Üyesi Kenan Yaşar'dan Yargıtay'a gönderme
Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkında verdiği "hak ihlali" kararını tanımaması üzerinde AYM Üyesi Kenan Yaşar, X hesabından bir paylaşım yaptı. Yaşar, paylaşımında karınca-fil örneği verdi, "Karıncalar, fili çok kıskanır" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 12:48, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 12:50
Yargıtay, AYM'nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği "hak ihlali" kararını ikinci kez tanımadı. Yargı krizi devam ederken AYM Üyesi Kenan Yaşar, X hesabından bir hikaye paylaştı.
Yaşar, paylaştığı hikayede fil-karınca örneği verdi ve şöyle yazdı:
"Karıncalar, fili çok kıskanır. 'O canlıysa biz de canlıyız, o büyükse biz de büyüğüz' derlermiş. Bir gün fil geçerken karıncalar filin sırtına atlamışlar. Fil silkinmiş, hepsi yere düşmüş, sadece biri kalmış. Yerdeki karıncalar, filin sırtındaki karınca için tempo tutmuşlar -Ez onu! Ez onu!"