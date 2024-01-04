TDK tarafından uydurulmadı, bir şehir efsanesi daha yıkıldı

İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı
İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı
%2.69 Faizli 100.000 TL Fırsatı!
%2.69 Faizli 100.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: İndi-bindi 120 lira olmalı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: İndi-bindi 120 lira olmalı
Adalet Bakanı'ndan 'topril iddialarına' açıklama
Adalet Bakanı'ndan 'topril iddialarına' açıklama
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
'Yargıtay kararı ile kesin hüküm söz konusu, TBMM'nin gündeminde'
'Yargıtay kararı ile kesin hüküm söz konusu, TBMM'nin gündeminde'
Merkez Bankası: Kira ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme enflasyonu etkilemiştir
Merkez Bankası: Kira ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme enflasyonu etkilemiştir
'2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek'
'2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: AYM için Anaysasal değişiklik ihtiyaçtır!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: AYM için Anaysasal değişiklik ihtiyaçtır!
MİT PKK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi
MİT PKK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi
Seçmen listeleri askıya çıktı, 2 hafta sürecek
Seçmen listeleri askıya çıktı, 2 hafta sürecek
Emekliye ek zam olacak mı?
Emekliye ek zam olacak mı?
Akaryakıta dev zam: Benzin, motorin ve LPG'ye aynı anda geldi!
Akaryakıta dev zam: Benzin, motorin ve LPG'ye aynı anda geldi!
Bu virüs baba olmayı engelliyor
Bu virüs baba olmayı engelliyor
Hakan Fidan uyardı, 'Kızıldeniz'de ciddi savaş tehlikesi var'
Hakan Fidan uyardı, 'Kızıldeniz'de ciddi savaş tehlikesi var'
Köpek derdi de başıboş kaldı
Köpek derdi de başıboş kaldı
Mossad ajanlarını özel ekip sorguluyor
Mossad ajanlarını özel ekip sorguluyor
AK Parti'de belediye başkan adayları 7 ve 15 Ocak'ta açıklanacak
AK Parti'de belediye başkan adayları 7 ve 15 Ocak'ta açıklanacak
İran, terör saldırısındaki ölü sayısını 95 olarak güncelledi
İran, terör saldırısındaki ölü sayısını 95 olarak güncelledi
Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor
Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor
Vergi rekortmenleri listesinde 4 kadın mükellef yer aldı
Vergi rekortmenleri listesinde 4 kadın mükellef yer aldı
TBMM'nin 'en'leri belli oldu
TBMM'nin 'en'leri belli oldu
'Valilik onayı ile bazı ürünlere zam yapıldı' iddiaları yalanlandı
'Valilik onayı ile bazı ürünlere zam yapıldı' iddiaları yalanlandı
Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi
Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi
Aralık ayında marketlerdeki 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu
Aralık ayında marketlerdeki 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu
Kadın veliden, kadın öğretmen ve kadın kantinciye darp
Kadın veliden, kadın öğretmen ve kadın kantinciye darp
Yargıtay'dan Can Atalay kararı: AYM kararına uyulmayacak
Yargıtay'dan Can Atalay kararı: AYM kararına uyulmayacak
Hüda-Par seçim ittifakı için kararını verdi
Hüda-Par seçim ittifakı için kararını verdi
Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

TDK tarafından uydurulmadı, bir şehir efsanesi daha yıkıldı

Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı bir şehir efsanesini yıkarak, "ulusal düttürü, toplumsal otlangaç, gök götürü konuksal avrat" gibi isimlerin TDK menşeli olmadığını, a harfinin üzerindeki şapkanın da hiç zaman kaldırılmadığını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 12:56, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 12:57
Yazdır
TDK tarafından uydurulmadı, bir şehir efsanesi daha yıkıldı

Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı, Türk Dil Kurumunun hiçbir zaman şapka işaretini kaldırmadığını ifade ederek, "Türk Dil Kurumu iki şeyi kesinlikle yapmamıştır. Bunlardan birincisi, şapka işaretini kaldırmamıştır. Her tarafta herkes tarafından yanlış bir kanı var. 'Türk Dil Kurumu şapka işaretini kaldırmıştır' diye. Hayır, kaldırmadı. Şapka işareti olmaz ise kar ile kar, hala ile hala birbirine karışır. Türk Dil Kurumunun her döneminde bunlar vardır. İkinci olarak da herkes tarafından yanlış bilinen, ulusal düttürü, toplumsal otlangaç, gök götürü konuksal avrat bunlar da hiçbir zaman Türk Dil Kurumundan meydana getirilmiş, uydurulmuş kelimeler değildir. Türk Dil Kurumunun yayınlamış olduğu Türkçe sözlüklerini kontrol ederseniz Türkçe sözlükte yer almadığını göreceksiniz. Çünkü Türk Dil Kurumu böyle toplum tarafından beğenilmeyeni, dilin kurallarına uygun olmayan yaygın olarak yerleşmiş kelimelere karşılık arama sevdasında değildir" dedi.

"Bilgisayar, asıl anlamı bilgiyi sayar"

Türk Dil Kurumu bilimsel terimlere de her zaman karşılık aramadığını ifade eden Toparlı, "Türkiye'nin kurallarına uygun özellikle bir veya iki kelimeden oluşan kelimeler karşılık bulur. Mesela 'computer' karşılığında bilgisayarı bulmuştur. Bilgisayar, asıl anlamı bilgiyi sayar. Bugün computer karşılığında kullanılmaktadır. Uyduruk kelimeleri Türk Dil Kurumu hiçbir zaman tasvip etmez, zaten sözlükte de yer almaz. Bunların birkaç kişi tarafından uydurulması dile zarar veriyor mu, hayır. Sadece öylece söylemde kalıyor. Hiç kimse bunları kullanmıyor. Hiç kimse 'gök götürü konuksal avrat' demez. Her zaman hostes der. Mehmet Akif'in bize en güzel armağanı olan İstiklal Marşı'nı da hiçbir zaman 'ulusal düttürü' diye karşılamamıştır. Ben kesinlikle tasvir etmiyorum. Böylesi kullanımlar dile zarar verir. Bunlar birkaç kişi arasında dolanan laflardır. İnsanlar bunları hiçbir zaman kullanmıyor" ifadelerini kullandı.Vatandaş ne düşünüyor

Sivas'ta yaşayan Mehmet Altınküpe, "Elbette büyüklerimizden bu kelimeleri duyuyoruz tabii. O uydurma sanılan kelimeleri duyduk. Bunların Türk Dil Kurumu tarafından uydurulduğunu zannediyorduk ama bunlar kullanılıyordu önceden de. Türk Dil Kurumunun yayınlamadığını öğrendim, şehir efsanesi bunlar hep" ifadelerine yer verdi.

Sivas'ta öğrenci olan Ayşe Ceran Kantekin, bu kelimeleri sosyal medyadan gördüğünü ifade ederek, "Bunları tabii ki de sosyal medya bazlı olarak çok fazla duyulan şeyler. Türk Dil Kurumu tarafından söylenildiği genellikle biliyorum. Ama Türk Dil Kurumu tarafından söylenildiğinde ise şöyle düşünüyordum açıkçası ben. Genellikle Türk Dil Kurumu Türkçe bazlı kelimeler üretmeye çalışıyor. Ben de bu sebeple uydurduğunu düşündüm. Ama öğrendim ki meğerse öyle değilmiş" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber