Türkiye'de 2023'te 51,5 milyar metreküp doğal gaz sisteme girdi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) verilerine göre, geçen yıl hava sıcaklıklarının beklenenden yüksek olmasının etkisiyle doğal gaz talebinde düşüş gerçekleşti. Bu dönemde, Türkiye'de sisteme verilen doğal gaz miktarı 51 milyar 477 milyon 297 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bu rakam 2022'de 56 milyar 11 milyon metreküp olarak hesaplanmış, toplam tüketim miktarı ise 53 milyar 521 milyon metreküp olarak gerçekleşmişti. Böylece, geçen yıl sisteme giren doğal gaz miktarında önceki yıla göre yüzde 8 düşüş görüldü.

Doğal gaz ihracatı da yapan Türkiye'de toplam tüketimle giriş miktarı arasında yüzde 5'e yakın fark olabiliyor. Gaz girişi en çok ocakta, en az haziranda

Türkiye'ye geçen yıl en fazla doğal gaz girişinin gerçekleştiği ay yaklaşık 6 milyar 278 milyon metreküple ocak oldu. En düşük doğal gaz girişi ise 2 milyar 342 milyon metreküple haziranda gerçekleşti.

"Bu yıl için bir sıkıntı öngörmüyoruz"

Öte yandan, Türkiye'de doğal gaz yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 28 Aralık 2023'te yaptığı açıklamada son yıllarda ülkenin doğal gaz altyapısının yapılan yatırımlarla güçlendiğini ve gaz ihtiyacının yüzde 50'sini sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak tedarik edebilecek seviyeye ulaştığını bildirmişti.

Önceki yıllarda sanayiye doğal gaz arzında sıkıntılar yaşandığını anımsatan Bayraktar, bu yıl doğal gaz depolarının tamamen dolu olduğunu ifade etmişti.

Bayraktar, "Bu yıl için bir sıkıntı öngörmüyoruz. Biz herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden inşallah bu süreci sıkıntısız atlatacağız. Bundan sonraki süreçte de kendi gazımızın daha yoğun devreye girmesiyle artık bu konuyu herhangi bir şekilde gündemimizden çıkarmış olacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Karadeniz gazı devrede

Türkiye'nin Karadeniz gazı da ülke enerji sektöründe önemli kilometre taşlarından birini oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Nisan 2023'te Zonguldak'taki Filyos Limanı'nda düzenlenen törenle Karadeniz gazı devreye alındı. Böylece Karadeniz'deki doğal gaz sahasından ilk sevkiyat yapıldı. Hane halkının kullanımına sunulan Karadeniz gazında ilk fazla üretim 10 milyon metreküp, ikinci fazda ise 40 milyon metreküp olarak belirlendi.