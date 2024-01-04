Antalya Havalimanı'nda yeni rekor: 37 milyondan fazla yolcu kullandı

Turizmde verimli bir yıl geçiren Antalya'da hava yolu trafiği de yoğun oldu. Uluslararası alanda hizmet veren Antalya Havalimanında 2023 rakamları, gelen giden yolcu ile inen kalkan uçak sayılarında en yüksek yıl olan 2019'u geride bıraktı.

2019'da 35 milyondan fazla yolcunun geldiği, yaklaşık 204 bin 500 uçak trafiğinin yaşandığı Antalya Havalimanı'nda 2023'te yolcu sayısı 37 milyonun, uçak sayısı da 223 binin üzerine çıktı.

"Gerek yolcu gerekse uçuşlarda devasa rakamlara ulaşıldı" Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, havalimanının bir yandan kapasite genişletme yatırımları devam ederken bir yandan yolcu ve uçaklara hizmet verdiğini söyledi.

Hareketli bir yıl geçirdiklerini dile getiren Seyitoğlu, iki terminalin bulunduğu dış hatlarda gelen 15 milyon 388 bin 418, giden 15 milyon 416 bin 139 olmak üzere 30 milyon 804 bin 557 yolcuyu ağırladıklarını belirtti.

İç hatlarda da gelen 3 milyon 73 bin 897, giden 3 milyon 121 bin 662 yolcuya hizmet verildiğini kaydeden Seyitoğlu, 2023'te toplam 37 milyon 116 yolcunun havalimanını kullandığını söyledi.

Uçak sayılarında dış hatlarda inen kalkan 179 bin 397, iç hatlarda da 44 bin 227 uçuşun gerçekleştiğini aktaran Seyitoğlu, "Gerek yolcu gerekse uçuşlarda devasa rakamlara ulaşıldı. Bu uçuşlar gerçekleşirken aynı zamanda çok büyük bir inşaat süreci devam ediyordu. Hiçbir aksama ve olumsuzluk yaşanmadı. Bu da önemli bir olay." dedi.

"2019 rakamlarını geçtik"

Seyitoğlu, Antalya'dan hemen hemen tüm ülkeye de uçuşlar gerçekleştirildiğini belirterek, "Uluslararası havalimanımızdan 204 ülkeye, 211 noktaya uçuşlar gerçekleştiriliyor. Dünyanın Türkiye'ye açılan kapısı aslında Antalya" ifadesini kullandı.

Havalimanında 2023'te yeni bir rekora imza atıldığını ifade eden Seyitoğlu, şunları söyledi:

"Antalya Havalimanı'nda yolcu geliş ve gidişleri 2019'da pik yapmıştı. Bu durumdan otelciler de mutluydu. Bu yıl 2019'u geçer miyiz diyorduk ve yaklaşık bir milyona yakın yolcu trafiğiyle 2019'u geçtik. Gelecek yıl için yapılan planlamalarda 1-2 milyon daha geçmiş olacağız. Her sene bu artarak devam edecek. Dolayısıyla bizler de havalimanı yöneticileri olarak güvenli, konforlu ve iyi bir seyahatin yolcularımıza sağlanması yönünde havalimanımızda her türlü hizmete hazırız."

Havalimanında kapasiteyi artırmaya yönelik çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Seyitoğlu, gelecek yıl tamamlanması planlanan yatırımlarla yolcu kapasitesinin 35 milyondan 85 milyona çıkacağını kaydetti.

Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Seyitoğlu, Antalya Havalimanı'nın uluslararası ve ulusal denetçiler tarafından yapılan değerlendirmede güvenlik kriter seviyesinin yüzde 81'den yüzde 93'e çıktığını, bunun da önemli bir başarı olduğunu sözlerine ekledi.