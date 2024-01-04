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Ak Parti ve YRP yerel seçimde ittifakı görüşecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yerel seçimlerde AK Parti ile ittifaka ilişkin, "AK Parti heyeti randevu istedi, yarın akşam görüşme yapılacak" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 15:50, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 17:15
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Ak Parti ve YRP yerel seçimde ittifakı görüşecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin merkez yürütme kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Hafta sonu İstanbul Galata Meydanında "Filistin'e destek teröre lanet" mitinginde verilen mesajları ve Galata meydanında yapılan boykot çağrılarını destekliyoruz" diye konuştu.

"Bazı gruplar 3600 ek gösterge kapsamı dışında tutulmuştur"

"Hükümet birçok konuda olduğu gibi 3600 ek gösterge meselesinde de maalesef kantarın ayarını kaçırmıştır" diye konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, şunları kaydetti:

"Bazı meslek gruplarını 3600 ek göstergeden yararlandırırken bazı gruplar 3600 ek gösterge kapsamı dışında tutulmuştur. Geçen aylar içerisinde kamu çalışanlarına yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılacağına ilişkin devlet sözü maalesef tutulmuş değildir. Bu sözün tutulması lazımdır. Çalışanlarla birlikte emeklileri de 3600 ek gösterge haklarından yararlandırılmalıdır. Bu adaletsizlik bir an önce son bulmalıdır. Yeniden Refah Partisi olarak bu yönde yapılacak her türlü çalışmanın destekçisi olacağız."

Şu an ki ekonominin borç faiz ekonomisi olduğunu söyleyen Kılıç, "Açık bütçe ekonomisidir. Hükümeti, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarını, Strateji ve Bütçe Başkanlığı çalışanları bir an evvel bizim reçetelerimize, milli kaynak paketlerine dönmeye davet ediyoruz" dedi.

"Görüşmeler devam ediyor ama biraz fasılalı devam ediyor"

Kılıç, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "AK Parti ile yerel seçimlerde ittifak görüşmelerinin hangi aşamada olduğu" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Ne zaman sonuçlanacağına dair net bir şey söylemek mümkün değil. AK Parti heyetinin Yeni Refah Partisi heyetinden randevu talebi genel merkezimize ulaştı ve muhtemelen yarın buna ilişkin görüşmeye yapılacak akşam saatlerinde. AK Parti heyeti genel merkezimize misafir olup net, somut gerçekçi, adil ve dengeli taleplerini ilettikten sonra Yeniden Refah Partisi yetkili kurulları genel başkanımızla birlikte değerlendirmesini yapacak ve ittifak konusunda gelecek teklife göre teklifin içeriğine göre son söz ortaya konulacaktır. Kapı kapanmış değil. Görüşmeler devam ediyor ama biraz fasılalı devam ediyor. Yarın akşam yapılacak bu görüşmenin neticesine göre sürecin devamına ilişkin yeni açıklamalarda bulunabiliriz."

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