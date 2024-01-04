AK Parti'de aday adaylığı başvuruları uzatıldı

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın sona erecek "belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı" müracaatlarının, 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.

AK Parti, belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvurularını, 31 Ocak tarihine kadar uzattı.

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