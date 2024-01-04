İran'daki saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi

Kirman'da dün Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 10 dakika arayla iki patlama meydana gelmişti.

Açıklamada, "Kirman'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında iki intihar bombacısının düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı 300'den fazla kişinin hedef alındığı" ifade edildi.

Terör örgütüyle bağlantılı Telegram hesaplarından yapılan açıklamada, İran'da düzenlenen terör saldırılarının "intihar eylemi" olduğu belirtildi.

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