Maharetli ellerde ney olan kamış; 5 bin ile 30 bin TL arasında alıcı buluyor

Türkiye'nin en uzun sahilinin bulunduğu Hatay'ın Samandağ ilçesi sulak alanlarıyla doğa severlerin uğrak noktası durumunda. Sulak alanlarda yetişen kamışlarsa Samandağ'da adeta doğayı kaplıyor. Bölgede sulak alanlarda yetişen kamışlar, yaz sonunda maharetli ellerde ney olmak üzere tek tek toplanıyor. Yaklaşık 1 yıl kurumaya bırakılan kamışın içi boşaltılarak uygun aralıklarla delikler açılıyor, yontma ve zımpara işlemlerinin ardından neyzenlerin nefesinde farklı ezgilerle dinleyicilerle buluşuyor. Yurt dışı başta olmak üzere yurdun dört bir yanından alıcı bulan Neyler, 5 bin ile 30 bin TL arasında satılıyor.

"Profesyonel neylerin fiyatı 5 bin liradan 30 bin liraya kadar değişiyor"

45 yıldır neyzen ve ney yapımcısı 65 yaşındaki Cemil Kahiloğulları, "Çocukken mandolin çalmaya başladım o arada nota da öğrenmeye çalıştım, ilkokulu bitirdikten sonra gitar aldım gitarı çalmaya başladım. Askere gidinceye kadar gitarı iyice kavradım ve grup kurdum; aralarda, düğünlerde, sahnelerde çalmaya başladık. Para da kazandık askerde ney ile tanıştım, neyzen arkadaşlarla tanıştım orada ve dünyanın en iyi kamışları Samandağı'nda yetiştiğini öğrendim. Tabi bu arada daha fazla merak sardım, dolayısıyla 10 yıl araştırma yaptım. Yani hangi kamış ney olur, nasıl gibi değerli üstatlarla görüştüm. Değerli neyzenlerle konuştum ve danıştım araştırmamı bitirdikten sonra yavaş yavaş ben de ney yapmaya başladım. Nota bildiğim için ben bu mesleği tam anlamıyla yapmaya başladım nota bilmiyor olsaydım bu işi yapamazdım çünkü ney akortlu olması lazım neyin akortunu yapabilmek için mutlaka nota bilmek lazım. O sesin hangi notaya ait olduğunu perdelerin hangi sese hangi noktaya ait olduklarını mutlaka bilmek lazım. Bütün Türkiye dahil dünyanın bir çok yerine ney satıyorum yani Amerika, İngiltere, Kamboçya ve Arabistan gibi işim iyi rabbime çok şükür. Profesyonel neylerin fiyatı 5 bin liradan 30 bin liraya kadar değişiyor "dedi.

Asrı felaketinin ardından konteyner iş yerinde hizmet vermeye başladığını ifade eden Kahiloğulları, "Depremde büyük bir darbe yedik. Rabbim kimsenin başına getirmesin depremde her taraf yıkıldı benim evim de yıkıldığı ney yaptığım bir yer vardı, atölye vardı. Hem ev hem atölye olarak kullanıyordum. Bugün onun enkazını çıkardılar. Samandağ'da prefabrik çarşılar kuruldu. Değerli kaymakamımız bize layık gördüler ve bana bu işyerini verdiler. Burada iş yapmaya çalışıyorum deprem bizi çok derinden vurdu ailelerimizden, komşularımızdan ve arkadaşlarımızdan ölenler çok oldu. Binalarımız gitti her taraf darmadağın oldu. Hala o sesin içindeyiz, o şeyi atlatamadık daha ama buna rağmen birçok çalışma güzel ilerlediler bu yüzden hükümetimizden çok memnunum, onlardan rabbim razı olsun" şeklinde konuştu.