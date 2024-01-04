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Meslek lisesinden 30 milyon TL'yi aşan rekor ciro

Samsun Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2023 yılında yaptığı ciro ile Samsun'da liseler arasında tarihi bir rekor kırdı. Lise metal, mobilya ve iç mekan tasarımı, inşaat, bilişim, elektrik-elektronik, motorlu araçlar teknolojileri ve makine alanlarında yaptığı üretimle 30 milyon 752 bin 531 TL ciro yapmayı başardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 20:44, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 20:47
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Meslek lisesinden 30 milyon TL'yi aşan rekor ciro

Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim, istihdam, üretim alanında 2023 yılında da adından söz ettirdi. Yaptığı 30 milyon 752 bin TL'lik ciro ile birçok işletmenin yıllık cirosunu geçen lise, 2023 yılında 500 sınıf takımı üretti. Öğrencilerin harçlıklarını çıkardığı lise, 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul ve ortaokul sınıflarının donatımını yaptı. Bu çerçevede Samsun ve Türkiye genelindeki birçok okulun öğrenci sıraları, öğretmen dolapları, öğretmen kürsüleri, sandalyeler, sınıf tahtası, sınıf panosu, askılık, üçlü çerçeve seti Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından üretildi. Lisenin döner sermayesinde çalışan öğrenciler her ay düzenli olarak maaşlarını aldıklarını, gelecekte okulda seçtiği bölümlerdeki meslekleri devam ettirmek istediklerini söylediler.

"Bu ciroya ulaştığımız için gururluyuz"

Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü öğretmeni Zeliha Özbey Çalıoğlan, "Döner sermeye çerçevesinde sınıf donatımı yapıyoruz. Burada ürettiğimiz ürünleri çeşitli illerimize dağıtım yapmaktayız. 2023 yılı toplam ciromuz 30 milyon 752 bin TL. Bunun 30 milyonu mobilya ve iç mekan dalına ait. Bununla gurur duyuyoruz. Öğrencilerimize burada gelir elde ettiriyoruz. Öğrencilerimiz burada kendilerini geliştirerek mobilya veya diğer alanlarda çalışacak pozisyona gelebiliyorlar. Mezun öğrencilerimizi takip ediyoruz. Öğrencilerimiz buradan mezun olmaktan çok mutlular ve kendi alanlarında iş gücü sahibiler" dedi.

"Bölümü bilerek seçtim ve devam ettirmek istiyorum"

Okulda mobil ve iç mekan tasarımı alanında okuyan Yunus Emre Seven, "Burada dolap, masa, sandalye gibi birçok ürün üretiyoruz. Bu bölümü bilerek seçtim ve hem de baba mesleğidir. Devam ettirmeye çalışacağım" diye konuştu.
Okulda metal bölümünde okuyan Muhammet Gökbudak, "Metal bölümünde öğrenci sıralarının delmesi, kaynağı, taşlaması, boyaması gibi işlemleri yapıyoruz. Aydan aya döner sermaye çerçevesinde harçlığımızı alıyoruz" diye konuştu.

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