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Boşandığı eşine kurşun yağdırdı: Boynundan vurulan kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşine kurşun yağdıran şahıs kayıplara karıştı. Boynuna aldığı 3 kurşunla hayatını kaybeden kadının defalarca tehdit aldığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 21:04, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 21:06
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Boşandığı eşine kurşun yağdırdı: Boynundan vurulan kadın hayatını kaybetti

Olay, Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 152/1 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ş.A, kısa süre önce boşandığı eşi Tülay D. (45) ile konuşmak için bulunduğu evin sokağına geldi. O sırada işten gelen Tülay D., Ş.A.'yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. İkili arasında başlayan konuşma tartışmaya dönüştü. Ş.A., tabanca ile eski eşine 5 el ateş etti. Tabancadan çıkan 3 kurşun kadının boynuna isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, Ş.A. ise servis aracına binerek kaçtı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Tülay D. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Defalarca tehdit almış

Tülay D'nin eski eşinden defalarca tehdit aldığı ve 2 çocukları olduğu öğrenildi. Ayrıca Tülay D.'nin Darıca'da bulunan bir yerel televizyonun reklam departmanında çalıştığı öğrenildi.

Polis kaçan eski kocayı bulmak için çalışma başlattı.

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