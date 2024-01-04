Oturduğu binanın 11'inci katından düşen çocuk hayatını kaybetti

Sağlık görevlileri, kalbinin durduğu belirlenen Şahin'e kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede yer alan 16 katlı binada oturan Batuhan Şahin (13), henüz belirlenemeyen nedenle 11'inci kat merdivenlerindeki pencereden bahçeye düştü.

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