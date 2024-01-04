Blinken, Türkiye'den başlayacak Orta Doğu gezisine çıkıyor

Yargıtay Başsavcısı: Kadın cinayetlerinde idam cezası olmalı
Yargıtay Başsavcısı: Kadın cinayetlerinde idam cezası olmalı
%2.69 Faizli 100.000 TL Fırsatı!
%2.69 Faizli 100.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati açıklandı
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati açıklandı
CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Otomobil satışları tüm zamanların rekorunu kırdı
Otomobil satışları tüm zamanların rekorunu kırdı
Hemşire, hastane çalışanlarını 'çok para kazanma' vaadiyle dolandırdı
Hemşire, hastane çalışanlarını 'çok para kazanma' vaadiyle dolandırdı
Mutfak tüpüne zam geldi
Mutfak tüpüne zam geldi
İsrail'e ihracatın arttığı iddialarına Bakanlıktan açıklama
İsrail'e ihracatın arttığı iddialarına Bakanlıktan açıklama
Togg'da genel siparişler başlıyor
Togg'da genel siparişler başlıyor
'Birçok çocuğumuz meslek liselerinden istihdam garantili mezun oluyor'
'Birçok çocuğumuz meslek liselerinden istihdam garantili mezun oluyor'
AYM üyesinden tartışmalı paylaşım
AYM üyesinden tartışmalı paylaşım
Erdoğan: İBB adayını pazar günü açıklayacağız
Erdoğan: İBB adayını pazar günü açıklayacağız
Akademisyen ve bürokratlar kamu personel sistemini masaya yatırdı
Akademisyen ve bürokratlar kamu personel sistemini masaya yatırdı
İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı
İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: İndi-bindi 120 lira olmalı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: İndi-bindi 120 lira olmalı
Adalet Bakanı'ndan 'topril iddialarına' açıklama
Adalet Bakanı'ndan 'topril iddialarına' açıklama
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
'Yargıtay kararı ile kesin hüküm söz konusu, TBMM'nin gündeminde'
'Yargıtay kararı ile kesin hüküm söz konusu, TBMM'nin gündeminde'
Merkez Bankası: Kira ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme enflasyonu etkilemiştir
Merkez Bankası: Kira ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme enflasyonu etkilemiştir
'2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek'
'2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: AYM için Anaysasal değişiklik ihtiyaçtır!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: AYM için Anaysasal değişiklik ihtiyaçtır!
MİT PKK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi
MİT PKK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi
Seçmen listeleri askıya çıktı, 2 hafta sürecek
Seçmen listeleri askıya çıktı, 2 hafta sürecek
Emekliye ek zam olacak mı?
Emekliye ek zam olacak mı?
Akaryakıta dev zam: Benzin, motorin ve LPG'ye aynı anda geldi!
Akaryakıta dev zam: Benzin, motorin ve LPG'ye aynı anda geldi!
Bu virüs baba olmayı engelliyor
Bu virüs baba olmayı engelliyor
Hakan Fidan uyardı, 'Kızıldeniz'de ciddi savaş tehlikesi var'
Hakan Fidan uyardı, 'Kızıldeniz'de ciddi savaş tehlikesi var'
Köpek derdi de başıboş kaldı
Köpek derdi de başıboş kaldı
Mossad ajanlarını özel ekip sorguluyor
Mossad ajanlarını özel ekip sorguluyor
AK Parti'de belediye başkan adayları 7 ve 15 Ocak'ta açıklanacak
AK Parti'de belediye başkan adayları 7 ve 15 Ocak'ta açıklanacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Blinken, Türkiye'den başlayacak Orta Doğu gezisine çıkıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'deki gelişmeleri konuşmak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turuna çıkacağı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 23:15, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 23:12
Yazdır
Blinken, Türkiye'den başlayacak Orta Doğu gezisine çıkıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, bu gece yola çıkarak, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağı bilgilerini paylaştı.

- Türkiye'de, İsveç'in NATO'ya katılım sürecine yönelik son adımları görüşecek

Matthew Miler, Dışişleri Bakanı Blinken'ın, Türkiye ziyaretinde, İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanması sürecine yönelik son adımlar da dahil olmak üzere, "uzun yıllardır devam eden bölgesel işbirliğini" görüşeceğini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Blinken'ın, Türkiye'nin ardından ziyaret edeceği Yunanistan'da ise Ukrayna'ya destek sağlamaya ve bölgesel deniz güvenliğini korumaya odaklanacağı bilgisine yer verdi.

Miller, "Bu yolculuktaki her görüşmenin kolay olmasını beklemiyoruz. Açıkçası bölgenin karşı karşıya olduğu zor sorunlar ve önümüzde zor seçimler var." diye konuştu.

Antony Blinken'ın, bu zorlukların doğrudan üstesinden gelmek için diplomatik çabalara liderlik etmenin ABD'nin sorumluluğu olduğuna inandığını ifade eden Miller, Blinken'ın "bunu ileriki günlerde yapmaya hazır olduğunu" kaydetti.

Blinken haftaya tamamlayacağı temaslarla birlikte, 7 Ekim'den bu yana bölgeyi 4. defa ziyaret etmiş olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber