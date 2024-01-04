Yargıtay Başsavcısı: Kadın cinayetlerinde idam cezası olmalı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Türkiye'nin yargı gündemine ilişkin CNN Türk'e verdiği röportajda, kadın cinayetlerinden, Yargıtay'ın Can Atalay kararına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Bekir Şahin'in açıklamaları şöyle:

HDP'yi kapatma davası ne olacak?

"2 yıldan fazla süre geçti. Davalı parti kendisi kapatmış gibi, faaliyeti yok. DEM Parti adını aldı. Beklemekteyiz, duruşma tarihini AYM belirler.

Can Atalay kararıyla ilgili süreç nasıl işleyecek?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi karar verdi, bize gönderdi. Dosya şu an bizde. İtiraz gelmediği takdirde biz dosyayı mahalline göndereceğiz.

Başıboş hayvanlarla ilgili mevzuat yeterli mi?

Hayvanlar sokakta gezmemeli, barınakta olmalı.. Sokakta gezmemesi gerekir. Zamanla sokakta saldırgan oluyor. Bir insana saldırıyor, kontrolden çıkma ihtimali her zaman var. Ya sahipli ya barınakta olmalı. Son düzenleme yapıldı. Küpelenip sokağa bırakma, bu yanlış. Ya barınakta ya sahipli olmalı.

Kadın cinayetlerine verilen cezalar

Verilen ceza en ağır ceza ağırlaştırılmış müebbet. Eskiden bunun karşılığı idamdı. Suç işlerken kimse ağırlaştırılmış müebbet var diye işlemiyor. İstanbul sözleşmesi ile cinayetlerin ilgisi yok. Sözleşme varken de işleniyor, yokken de işleniyor. Yeteri kadar cezası var.

Hatta bana göre suçu ispat edilenin idam cezası olmalı diye düşünüyorum. Bazı suçlarda idam olmalı. Hamile kadını sayısız bıçak darbesi ile katleden bir insana ağırlaştırılmış hapis yerine, idam olmalı. Ağırlaştırılmış müebbet caydırıcı olmuyor."