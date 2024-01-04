Van'ın Muradiye ve Saray ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
Van'ın Muradiye ve Saray ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 23:47, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 00:01
Muradiye ve Saray Kaymakamlıkları tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yaşanan yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim, okul ve kurumlarımızda 5 Ocak 2024 Cuma günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.