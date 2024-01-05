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MOSSAD'cılar mobil oyun üzerinden haberleştiler

Mossad bağlantılı casusluk ağının 34 üyesinin polisteki sorgusu sürüyor. Yurt dışındaki Mossad üyelerinin, Türkiye'deki bağlantılarıyla mobil oyunlardaki sohbet odaları üzerinden irtibat kurduğu tespit edildi. Casusların, yılbaşında kilise ve sinagoglara eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lı teröristlerle irtibatları da araştırılıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 07:41, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 08:09
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MOSSAD'cılar mobil oyun üzerinden haberleştiler

İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD adına Türkiye'de faaliyet yürüttükleri tespit edilen 34 ajanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor. Tercümanlar eşliğinde yapılan sorgulara, emniyetin seçkin dedektifleri katılıyor. Özellikle Türkiye'de yaşayan Hamas üyeleri ve Filistinlileri takip ettirmek için casusları devreye sokan MOSSAD'ın, bu kişilere neyin karşılığında ajanlık yaptırdığının cevabı aranıyor.

OYUNLARIN SOHBET ODASINDAN İLETİŞİM

MOSSAD'ın casuslara kimleri takip edecekleri bilgisini verdiği ve takip edilen kişinin günlük rutini hakkında detaylı rapor istediği öne sürüldü. Casuslarla internet tabanlı uygulamalar ve özellikle de mobil oyunlardaki sohbet odaları üzerinden irtibata geçen MOSSAD yöneticilerinin kimlikleri araştırılıyor. MOSSAD casuslarının banka hesap hareketlerinin de MASAK tarafından takip edildiği, para trafiğinin ucundaki isme ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.

TUTUKLANAN DEAŞ'LILARLA BAĞ VAR MI?

İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma dünyadaki en sert tepkiyi Türkiye'nin vermesi, Türkiye'yi MOSSAD'ın hedefi haline getirdi. İstanbul'da yılbaşı gecesi kilise ve sinagoglara yönelik eylem hazırlığında olan 32 DEAŞ'lı yakalanmış 25'i tutuklanmıştı. MİT ve Emniyet birimleri, yakalanan 34 MOSSAD casusu ile önceki gün tutuklanan 25 DEAŞ'lı terörist arasında bağlantı olup olmadığını da araştırıyor.

MOSSAD casusları sorguda

MOSSAD adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik "keşif, takip, darp ve adam kaçırma" planları yapan 34 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. İfade işlemleri devam eden şüpheliler dün sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet

Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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