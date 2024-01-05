'Kürt ve alevi' olduğu için şiddet gören öğrenci hakkında üniversiteden açıklama: Soruşturma başlatıldı

Mağdur F.B.'nin avukatı Alper Sarıca; ırkçı saldırgan K.'nın ses kayıtlarında, Kürtlere soykırım tehdidinde de bulunduğunu ve "Zafer Partisi iktidarında siz de (Kürtler) Yahudilerle aynı şeyleri yaşayacaksınız ve bu bence çok iyi bir şey" dediğini belirtirken, dosyada yer alan kayıtların yayılması halinde 'Hasan Ege K.'nın ve Ümit Özdağ'ın utancından sokağa çıkamayacağını' söyledi. Zafer Partisi'nin Malatya Battalgazi ilçe başkanlığından yapılan açıklamada da işkence gören F.B.'nin 'iftira attığı' ileri sürüldü ve olayın üzeri örtülmeye çalışıldı.

Mağdur F.B.'nin avukatı Sarıca ellerindeki altı ses dosyasını mahkemeye sundu

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; 21 yaşındaki öğrenci F.B, Koç Üniversitesi'nin yurdunda, oda arkadaşları tarafından saldırıya uğradı.

TÜBİTAK birinciliği olan başarılı genç F.B.; hukuk fakültesi öğrencisi Hasan Ege K. ve Arda D. tarafından bir süredir odadan ayrılması yönünde gördüğü baskı sonucu 2 gece okulun laboratuvarında kalmasına rağmen, 15 Kasım akşamı banyo yapmak için odasına gittiğinde Arda D.'nin saldırısına uğradı.

İddiaya göre daha önce de Hasan Ege K.'nın kemerle dövdüğü ve yüzüne ütü yapıştırmaya çalıştığı F.B., Arda D. tarafından olay gecesi elindeki kesici aletle yüzünden ve karnından yaralandı.

Başsavcılık soruşturma başlattı

Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, ikili hakkında suç duyurusunda bulundu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Arda D., savcılık ifadesinde F. B.'nin kendisine sarkıntılık yaptığını öne sürerek "Üzerime gelmeye devam etti. O an yaşadığım olayın siniriyle derslerde kullandığım ve sanat bıçağı olarak adlandırılan ucunda neşter bulunan malzeme ile F.'yi belinden ve yüzünden çizerek yaraladım" sözleri ile kendini savundu.

Soruşturma dosyasına göre F. B.'ye yönelik ayrımcı ifadeler kullandığı anlaşılan Hasan Ege K. ise ifadesinde 15 Kasım'da olayın kendisi dışında yaşandığını söyleyerek, "Arda, F.'ye kretuarı salladı. Ben de o sırada F.'nin belinden kan aktığını gördüm" diye konuştu.

Oda arkadaşları tarafından saldırıya uğrayan F.B. ifadesinde, "Hasan Ege K., ben Alevi olduğum için ve bana karşı ayrımcılık yaptığından dolayı beni odadan atmak istiyordu. Kendisinden şikayetçi olacaktım. Ancak, öğrenci olduğu için sabıkasına yansımasını istemediğim için şikayetçi olmadım. Halen bana ayrımcılık yapmaya devam ediyor" ifadelerini kullanırken, Arda D.'nin de yüzünü kesmesinin ardından kendisini yumruklamaya devam ettiğini söyledi.

Irkçı ifadeler ses kayıtları ile dosyada yer aldı

Savcılık dosyasına giren ses kayıtlarına göre; Hasan Ege K, F. B.'ye yönelik "Türkiye'nin, belli bir noktadan sonraki Doğusu olduğu gibi ateşe verilse." derken, F. B.'nin etnik kimliği için de "Alt ırksınız. İtlaf edilmeniz lazım. Köle olduğunuzu kabullenmelisiniz. İtaat etmek zorundasınız. Seni bu odadan istemiyoruz. Buradan gitmezsen seni öldürürüz" ifadelerini kullandı.

Üniversitenin yaptığı açıklamayı avukat kabul etmedi

Söz konusu olaya dair Koç Üniversitesi'nden açıklama gelse de mağdur genç F.B.'nin avukatı Alper Sarıca, 'yaşananları daha önce üniversite yönetimine ilettiklerine rağmen sürece karşı kayıtsız kaldıklarına' dair tepki gösterdi.

Avukattan üniversiteye: 'Mağdur ve faili aynı kefeye koydunuz'

Sarıca, "29 Kasım'da rektörünüze ulaşmaya çalıştım. Konuyu izah ettim. Sekreteri bana vakit ayıramayacağını iletti. 1 Aralık'ta üniversitenize geldim. Hukuk müşavirliğinizle 1 saat toplantı yaptım. Ses kayıtlarını dinlettim ve verdim. Müvekkilimi 1 ay boyunca binalarınıza almadınız sınavlarına sokmadınız. Yurt müdürlüğü cinsel saldırı nedeniyle ceza verilmemesine karar verdi. Şimdi kendisine telafi sınavı açılamayacağı söylenip, kaydını dondur bence deniyor. Olaydan sonra yüzündeki kesiğin hastanenizde estetik tedavisini yaptınız (size yansıyacak diye) ama başka hiçbir şeyle ilgilenmediniz. Mağdurla faili aynı kefeye koydunuz. Hasan E. K. ya bugüne kadar hiçbir yaptırım uygulamadınız. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Avukat Sarıca, Twitter hesabından olaya dair yaptığı paylaşımlarda, müvekkilinin sırf 'Kürt ve Alevi' olduğu gerekçesiyle eziyet gördüğünü ve işkenceye uğradığını anlattı: