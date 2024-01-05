Kulislere göre AK Parti'nin adayı yüzde 99 Murat Kurum

Türkiye Gazete'sinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre: AK Parti'nin, bazı büyükşehirler ile il belediye başkan adayları, pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek toplantı ile ilan edilecek. AK Parti kulislerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığı için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan'ın adı geçiyordu. Edinilen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan üst kurul toplantılarında, İstanbul'la ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Bütün isimler masaya yatırıldı. Kamuoyunda adı geçenlerle ilgili anket sonuçları analiz edildi. Anketlerde Ali Yerlikaya ve Murat Kurum'un adı ön plana çıktı. İBB adaylığı için Murat Kurum üzerinde karar kılındı. AK Parti kaynakları "Şu anda, yüzde 99,9 Murat Kurum üzerinde bir değerlendirme yapılmış durumda. Son anda farklı bir tutum ortaya çıkmazsa, pazar günü Murat Kurum, AK Parti'nin İstanbul adayı olarak açıklanacak" bilgisini verdi.

AK Parti'de Ankara için Turgut Altınok, Antalya için Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Gaziantep için mevcut başkan Fatma Şahin'in aday gösterilmesi yüksek ihtimal görülüyor. İzmir konusunda ise Cumhurbaşkanı'nın tekrar bir değerlendirme yapacağı ifade ediliyor. İzmir adaylığı için genel başkan yardımcısı Hamza Dağ'ın adı ön plana çıkıyor.

6 Şubat depreminin etkilediği illerden Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır büyükşehir belediyeleri adaylarının da pazar günü açıklanabileceği belirtiliyor. Depremden etkilenen 11 şehirle ilgili AK Parti'de ayrı bir değerlendirme yapılıyor. Bu illerdeki mevcut başkanların bazılarının değişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Malatya konusunda mevcut başkanla yola devam edileceği tahmini yapılırken, AK Parti'de bu ilde de değişim isteyenlerin olduğu belirtiliyor. Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin bu il için aday gösterilebileceği öne sürülmesine rağmen, AK Parti kurmayları bu ihtimalin düşük olduğunu dile getiriyor.

"PAZAR GÜNÜ DUYACAKSINIZ"

Cumhurbaşkanı, "İstanbul adayını pazar günü açıklayacak mısınız?" sorusunu şöyle cevapladı: Bizim yapacağımız açıklamalar, A'dan Z'ye sürprizdir, hem de kazanma azmimizin göstergesi olacak. İstanbul adayını pazar günü duyacaksınız. Adayların yarıya yakınını pazar açıklarız. Ankara adayını ve seçim beyannamesini de Ankara'da ilan edeceğiz.