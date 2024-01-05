Konut ve taşıt kredilerinde düşüşün sürmesi bekleniyor
Konut ve taşıt kredilerinde düşüşün sürmesi bekleniyor
%2.69 Faizli 100.000 TL Fırsatı!
%2.69 Faizli 100.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
'Kafes-29 operasyonlarında 2 bölgesel suç örgütü çökertildi'
'Kafes-29 operasyonlarında 2 bölgesel suç örgütü çökertildi'
İstanbul'da virüs alarmı
İstanbul'da virüs alarmı
'Para artık elde değil dijitalde'
'Para artık elde değil dijitalde'
Emekli aylığı artışında iki ayrı formül
Emekli aylığı artışında iki ayrı formül
MOSSAD'cılar mobil oyun üzerinden haberleştiler
MOSSAD'cılar mobil oyun üzerinden haberleştiler
Ömer Çelik 'yeni anayasa' vurgusu yaptı
Ömer Çelik 'yeni anayasa' vurgusu yaptı
Yargıtay Başsavcısı: Kadın cinayetlerinde idam cezası olmalı
Yargıtay Başsavcısı: Kadın cinayetlerinde idam cezası olmalı
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati açıklandı
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati açıklandı
CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Otomobil satışları tüm zamanların rekorunu kırdı
Otomobil satışları tüm zamanların rekorunu kırdı
Hemşire, hastane çalışanlarını 'çok para kazanma' vaadiyle dolandırdı
Hemşire, hastane çalışanlarını 'çok para kazanma' vaadiyle dolandırdı
Mutfak tüpüne zam geldi
Mutfak tüpüne zam geldi
İsrail'e ihracatın arttığı iddialarına Bakanlıktan açıklama
İsrail'e ihracatın arttığı iddialarına Bakanlıktan açıklama
Togg'da genel siparişler başlıyor
Togg'da genel siparişler başlıyor
'Birçok çocuğumuz meslek liselerinden istihdam garantili mezun oluyor'
'Birçok çocuğumuz meslek liselerinden istihdam garantili mezun oluyor'
AYM üyesinden tartışmalı paylaşım
AYM üyesinden tartışmalı paylaşım
Erdoğan: İBB adayını pazar günü açıklayacağız
Erdoğan: İBB adayını pazar günü açıklayacağız
Akademisyen ve bürokratlar kamu personel sistemini masaya yatırdı
Akademisyen ve bürokratlar kamu personel sistemini masaya yatırdı
İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı
İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: İndi-bindi 120 lira olmalı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: İndi-bindi 120 lira olmalı
Adalet Bakanı'ndan 'topril iddialarına' açıklama
Adalet Bakanı'ndan 'topril iddialarına' açıklama
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
'Yargıtay kararı ile kesin hüküm söz konusu, TBMM'nin gündeminde'
'Yargıtay kararı ile kesin hüküm söz konusu, TBMM'nin gündeminde'
Merkez Bankası: Kira ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme enflasyonu etkilemiştir
Merkez Bankası: Kira ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme enflasyonu etkilemiştir
'2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek'
'2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: AYM için Anaysasal değişiklik ihtiyaçtır!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: AYM için Anaysasal değişiklik ihtiyaçtır!
MİT PKK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi
MİT PKK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi
Seçmen listeleri askıya çıktı, 2 hafta sürecek
Seçmen listeleri askıya çıktı, 2 hafta sürecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Para artık elde değil dijitalde'

2023 yılında 14 milyar TL işlem hacmine ulaşan 'Ödüyo', 2024'te bu rakamı 25 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyor. Bu yıl yurtdışına odaklanacaklarını söyleyen Ödüyo Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Erman Yapıcı, "Bu kapsamda Londra'daki yapılanmamızı tamamladık. Sonraki hedef körfez ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler" dedi

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 08:34, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 08:35
Yazdır
'Para artık elde değil dijitalde'

Türk finansal teknoloji şirketleri başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Bu başarılı şirketlerden birisi de Ödüyo Finansal Teknolojiler şirketi. Yurt içinde KOBİ'lere verdikleri finansal hizmetlerle adından söz ettiren ve önemli bir potansiyele imza atan şirket şimdi de gözünü yurt dışına dikti. İngiltere'de şirket kuran Ödüyo, İngiltere'nin ardından Dubai, körfez ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerde büyümek istiyor. Ödüyo Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Erman Yapıcı ile hem Türkiye'deki finansal teknoloji ekosistemini hem de şirketin gelecek vizyonunu konuştuk.

İngiltere pazarından ilk olarak yıllık 500 bin sterlin ciro hedeflediklerini söyleyen Erman Yapıcı, 2024 yılında yurtdışı satışlara odaklanacaklarını ve büyüme oranlarını yüzde 100'ün üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yılı 14-15 Milyar TL işlem hacmi bandında kapattıklarını belirten Erman Yapıcı, "1.200 KOBİ müşterimiz var. Toplamda ise 70 bin kullanıcı sayısına ulaştık. Bu rakamı 2024'te 2-,25 katına çıkarmak istiyoruz. 2023 yılında 20 milyon TL yatırım yaptık. 2024 yılında ise 40 milyon TL yatırım planlanıyoruz. 2023 yılsonu ciro beklentimiz olan 40 milyon TL'ye ulaştık. 2024 yılında ise bu rakamı iki katına çıkararak 80 milyon TL yükseltmek" dedi.

Elektronik tahsilat pazarı büyüyor

Ödüyo'da 2023 ilk dokuz ayında 571 bin 750 işlem yapılarak toplam 10 Milyar TL kredi kartıyla tahsilat gerçekleştirildiğini söyleyen Yapıcı, "Sektör bazında bakacak olursak öne çıkan sektörler; eğitim, mobilya, ısıtma-soğutma, yapı malzemeleri, tarım, gıda, tekstil, sağlık, otomotiv ve elektronik oldu. Eğitimde 1,45 milyar, mobilyada 1,8 milyar, sağlıkta 1,12 milyar, ısıtma-soğutmada 1 milyar, yapı malzemelerinde 2,17 milyar, tarımda 1,55 milyar, gıdada 2,05 milyar, tekstilde 1,9 milyar, otomotivde 3,22 milyar, elektronikte 1,18 milyar ve diğer kategorilerde ise 1,82 milyar TL'lik harcama yapıldı.

"Dijitalleşme tüm sektörler için kaçınılmaz"

Dijitalleşmenin tüm sektörler için kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Ödüyo Genel Müdürü Yapıcı, özellikle KOBİ'ler için dijitalleşmenin tam zamanı olduğunu söylüyor. Paranın artık elde değil tamamen dijitalde olduğunu belirten Yapıcı, "KOBİ'ler bankaya ihtiyaç duymadan işlerini çözebilecek çözümler arıyorlar. Arka planda bankalar çok değerli, çok değerli ürünler, poslar, mobil uygulamalar çıkartıyor ama bir şekilde işletmenin kendi ödemesini almasını ve finansını yönetmesini sağlayamıyor. Öte yandan KOBİ'lerin içerisinde bir finans departmanı ve tüm yöneticilerin finansal okur yazarlığı olamayabiliyor. Bu yüzden KOBİ'lere çözüm üretmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Açıkta kalan paranın değeri düşüyor"

Paranın günlük değeri artık çok daha büyük olduğunu da vurgulayan Yapıcı, "Açıkta kalan her paranın maalesef değerinin düştüğü bir dönem yaşıyoruz. Günümüzde tahsilat yapamayan işletmeler, sattığı ürünü de yerine koyamıyor. Bankalarla ilişki yürütmek de bambaşka bir durum. Elektronik para kuruluşlarıyla anlaşıp tek bir kuruluşla işi yürütmek işletmelere büyük kolaylık sağlıyor. İşletmeler kendi finansmanlarını çok yukarı taşıyabiliyor. Vadeli alacaklar tarafında ise konunun takibi zor, biz bunu otomatikleştirebiliyoruz, kuralları KOBİ belirleyebiliyor. Vadeyi şu günde, şu saatte hatırlat kuralları eklenebiliyor. KOBİ kendi finansmanını kendi kurallarıyla oluşturuyor.

"20 bankanın sanal posu Ödüyo'da birleşti"

Dijitalleşme hayatın her alanında hızla ilerlerken, geleneksel tahsilat işlemleri de yavaş yavaş rafa kalkıyor. İşletme ve firmaların bayilerden ya da çalıştığı müşterilerden yapmak istediği tahsilatları yapmasına yardımcı olan Ödüyo, müşterilere kolay ödeme imkanları da sunuyor. Erman Yapıcı konuyla ilgili şunları söyledi; "Sanal pos hizmeti de vererek 20 bankayı tek ekranda birleştiriyor ve işletmelerin hem müşterilerinden hem de bayilerinden tahsilatlarını 7/24, hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilmesini sağlıyoruz. Bu hizmetimizle de 9 aylık süreçte 12 bin 281 IBAN numarasını tek ekran üzerinde birleştirdik ve 1 milyon 401 bin 229 adet hareketi ERP'ye yani muhasebe programına aktardık."

"145 milyon TL değerleme ile yatırım aldık"

Global Ventures'den 145 milyon TL değerleme üzerinden yatırım adlıklarını söyleyen Erman Yapıcı, "2024 yılında, aldığımız yatırımın bize kattığı güçle, yurtiçi satışlarda büyüme hedefimizi %100'ün üstünde planlıyoruz. Yine şirket yatırımlarımızı 2 katına çıkarma hedefimiz var. Tüm Türkiye'de yaygın olan bayii ağımızı kendimiz için yeterli görmüyoruz, iş ortaklarımızla ilgili büyüme stratejilerimizi yüksek hedeflerde konumlandırıyoruz. Yurtdışı pazarı ile ilgili yaptığımız fizibiliteler sonucunda, 2024 yılı yurtdışı yapılanma stratejimizi emin adımlarla sürdüreceğiz. 2024 yılındaki en büyük hedeflerimiz, ülkemizi global piyasada çok iyi temsil ederek, ülkemize yüksek döviz girdisi sağlamak olacak. 2025 yılında ise tekrar yatırım turuna çıkma planımız var" dedi.

Birol BOZKURT

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber