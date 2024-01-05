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Bitlis ve Van'da eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerimizde merkez ve bağlı köylerde okullar tatil edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 09:06, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 09:44
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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kente olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

İl merkezi ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Van'ın 3 ilçesinde eğitime ara verildi

Van'da dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Muradiye ve Saray ilçesinde ilk ve orta dereceli eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıklarca sosyal medyadan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının etkili olduğu 3 ilçede kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

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