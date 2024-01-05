Konut ve taşıt kredilerinde düşüşün sürmesi bekleniyor
Konut ve taşıt kredilerinde düşüşün sürmesi bekleniyor
%2.69 Faizli 100.000 TL Fırsatı!
%2.69 Faizli 100.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
'Kafes-29 operasyonlarında 2 bölgesel suç örgütü çökertildi'
'Kafes-29 operasyonlarında 2 bölgesel suç örgütü çökertildi'
İstanbul'da virüs alarmı
İstanbul'da virüs alarmı
'Para artık elde değil dijitalde'
'Para artık elde değil dijitalde'
Emekli aylığı artışında iki ayrı formül
Emekli aylığı artışında iki ayrı formül
MOSSAD'cılar mobil oyun üzerinden haberleştiler
MOSSAD'cılar mobil oyun üzerinden haberleştiler
Ömer Çelik 'yeni anayasa' vurgusu yaptı
Ömer Çelik 'yeni anayasa' vurgusu yaptı
Yargıtay Başsavcısı: Kadın cinayetlerinde idam cezası olmalı
Yargıtay Başsavcısı: Kadın cinayetlerinde idam cezası olmalı
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati açıklandı
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati açıklandı
CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Otomobil satışları tüm zamanların rekorunu kırdı
Otomobil satışları tüm zamanların rekorunu kırdı
Hemşire, hastane çalışanlarını 'çok para kazanma' vaadiyle dolandırdı
Hemşire, hastane çalışanlarını 'çok para kazanma' vaadiyle dolandırdı
Mutfak tüpüne zam geldi
Mutfak tüpüne zam geldi
İsrail'e ihracatın arttığı iddialarına Bakanlıktan açıklama
İsrail'e ihracatın arttığı iddialarına Bakanlıktan açıklama
Togg'da genel siparişler başlıyor
Togg'da genel siparişler başlıyor
'Birçok çocuğumuz meslek liselerinden istihdam garantili mezun oluyor'
'Birçok çocuğumuz meslek liselerinden istihdam garantili mezun oluyor'
AYM üyesinden tartışmalı paylaşım
AYM üyesinden tartışmalı paylaşım
Erdoğan: İBB adayını pazar günü açıklayacağız
Erdoğan: İBB adayını pazar günü açıklayacağız
Akademisyen ve bürokratlar kamu personel sistemini masaya yatırdı
Akademisyen ve bürokratlar kamu personel sistemini masaya yatırdı
İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı
İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: İndi-bindi 120 lira olmalı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: İndi-bindi 120 lira olmalı
Adalet Bakanı'ndan 'topril iddialarına' açıklama
Adalet Bakanı'ndan 'topril iddialarına' açıklama
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
'Yargıtay kararı ile kesin hüküm söz konusu, TBMM'nin gündeminde'
'Yargıtay kararı ile kesin hüküm söz konusu, TBMM'nin gündeminde'
Merkez Bankası: Kira ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme enflasyonu etkilemiştir
Merkez Bankası: Kira ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme enflasyonu etkilemiştir
'2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek'
'2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: AYM için Anaysasal değişiklik ihtiyaçtır!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: AYM için Anaysasal değişiklik ihtiyaçtır!
MİT PKK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi
MİT PKK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi
Seçmen listeleri askıya çıktı, 2 hafta sürecek
Seçmen listeleri askıya çıktı, 2 hafta sürecek
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 yükselişle 7.570,05 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 10:00, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 10:01
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,21 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 7.570,05 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 değer kaybıyla 7.547,84 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etmesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali hafta başına göre 20 baz puan azalarak yüzde 65'e geriledi.

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin not görünümünde iyileşmenin başladığını ve not artışının da olacağına inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"(İş dünyasına) Mal ve hizmetlerde muazzam teşvikler getirdik, devam edeceğiz. Eğer ihracat yapmıyorsanız, lütfen '2024 ve sonrasında ihracat yapacağız' diye planlama yapın. Çünkü sizi destekleyeceğiz. Rekabet gücünüzü, istihdamı ve çalışanları desteklemek için 2024 yılında 630 milyar liradan fazla bir gelirden vazgeçeceğiz."

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.700 puanın direnç, 7.500 ve 7.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber