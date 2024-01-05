'Sakarya Gaz Sahası'yla 1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılandı'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2023 yılında yapılan doğal gaz arzı çalışmalarına ilişkin verileri açıkladı.

2023 yılı sonu itibarıyla doğal gaz erişimi olan yerleşim yeri sayısını 836'ya çıkarttıklarını kaydeden Bakan Bayraktar, "Bir yandan Karadeniz'de keşfettiğimiz yerli gazımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunarken diğer yandan son bir yılda 93 yeni yerleşim yerini daha doğal gaz konforuyla tanıştırdık. Doğal gaza erişebilen nüfus da 2022'ye oranla 1,1 milyon artarak 71,3 milyona ulaştı" dedi.

"2018 yılı sonu itibarıyla 81 ilimizin tamamını doğal gaz ile buluşturduk"

Bakan Bayraktar, Türkiye'de doğal gazın coğrafi ve demografik olarak kullanımına yönelik bir değerlendirmede bulunurken şunları kaydetti:

2002 yılında sadece 5 şehirde; Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir'de doğal gaz kullanılıyordu. Doğal gaz ulaşan yerleşim sayısı 57 idi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda 2018 yılı sonu itibarıyla 81 ilimizin tamamını doğal gaz ile buluşturduk.

2022 yılı sonunda 743 yerleşim yerinde 70,2 milyon nüfusa doğal gaz ulaştırıldığını hatırlatan Bakan Bayraktar, 2023 yılı sonunda doğal gaz erişimi olan yerleşim yeri sayısını 836'ya yükselttiklerini dile getirdi.

Bayraktar, "Bir yandan Karadeniz'de keşfettiğimiz yerli gazımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunarken diğer yandan son bir yılda 93 yeni yerleşim yerini daha doğal gaz konforuyla tanıştırdık. Doğal gaza erişebilen nüfus da 2022'ye oranla 1,1 milyon artarak 71,3 milyona ulaştı" dedi.

"Başarı hikayesi yazıyoruz"

Bakan Bayraktar şunları söyledi:

"Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda her gün 4 milyon metreküp doğal gazı üreterek şebekeye veriyoruz. Bir buçuk milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Elbette bununla kalmayacağız. Günlük üretimi önce 10 milyon metreküpe, daha sonra da 40 milyon metreküpe çıkartacağız. Doğal gazın üretiminde, kullanımının yaygınlaştırılması ve evlere, iş yerlerine ulaştırılmasında bir başarı hikayesi yazıyoruz."